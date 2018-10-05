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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

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Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

ABD başta olmak üzere dünya çapında artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen çelikte, Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı. ABD'ye Türk çelik sektörü ihracatının yaklaşık 200 milyon dolar azalmasından kaynaklanan boşluk, Avrupa ülkeleriyle fazlasıyla kapatıldı.

ABD başta olmak üzere dünya çapında artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen çelikte, Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı.

ABD ile Çin arasında bu yılın mart ayında çelik ve alüminyum sektörüne yönelik vergilerin artırılmasıyla fitili çekilen "ticaret savaşı", yılın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.

Korumacılık eğiliminin artmasını tetikleyen bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında çelik geldi. Türk çelik sektörü ise bu süreçte ABD'ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleri ile kapattı.

Türk çelik sektörünün ihracat hacminde gözle görülür bir artış yaşanırken, 9 aylık dış satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 10 milyar 972,8 milyon dolar oldu. Bu rakam 2017'nin ocak-eylül döneminde 8 milyar 182,2 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.  Çelik sektörünün 9 aylık ihracatı, en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı.

ABD'YE İHRACATTA 200 MİLYON DOLARLIK KAYIP

Çelik sektörünün 9 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında, miktar bazında en büyük düşüşün ABD'de yaşandığı görüldü. ABD'ye çelik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 199 milyon 970 bin dolarlık azalışla 732 milyon 285 bin dolara geriledi. Bu da ABD'ye çelik ihracatının 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azaldığını ortaya koydu.

Çelik ihracat hacmi düşüşünde, ABD'nin ardından 105 milyon 506 bin dolarlık azalışla Türkmenistan ikinci sırada yer aldı. Söz konusu dönemde çelik sektörünün dış satım hacmi İtalya'ya 444 milyon 255 bin dolar, Belçika'ya 248 milyon 603 bin dolar, İspanya'ya 248 milyon 603 bin dolar arttı. Bu da Avrupa ülkelerinin ABD'den kaynaklanan çelik ihracatı açığını fazlasıyla doldurduğunu ortaya koydu.

Öte yandan ürünlerini 289 ihracat noktasına ulaştıran çelik sektörünün, yılın 9 ayında 150 ihracat noktasına dış satım hacminin arttığı görüldü.

"GÜNEYDOĞU ASYA, BATI AFRİKA VE GÜNEY AMERİKA BÖLGELERİNE YÖNELECEĞİZ"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün başarısının altında yatan en önemli faktörün, kaliteli ve standartlara uygun üretim, rekabetçi fiyatlar ve erken teslimatla gerçekleştirilen ihracat olduğunu söyledi.

Artış eğilimi içerisinde olan Türkiye çelik ihracatının, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 12,5 yükselişle 14,7 milyon ton, değerde ise yüzde 34,1 artışla 10,97 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini aktaran Aslan, "2018 için yıl sonu ihracatımızın, geçen yıla oranla miktar bazında yüzde 6,7 artarak 19 milyon tona, değer bazında da yüzde 30 yükselerek 15 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Aslan, çelik sektörünün, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu anlaşmasının da gerektirdiği gibi devletten herhangi bir teşvik almayan ve talep etmeyen bir sektör olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çelik ihracatımızın daha iyi bir noktaya gelmesinin önünde duran en büyük engel, dünyada artan korumacılık önlemleridir. En önemli ihracat pazarlarımız arasında yer alan başta ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi de içine alarak uygulamaya başladığı korumacılık önlemleri karşısında ülke olarak muafiyet kazanmamız en büyük beklentimizdir. Türk çelik sektörü inşaat çeliğinden yassıya, borudan profile kadar kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla ürettiği ürünlerini 200 ülkeye ihraç ediyor.  Sektörümüz ihracatının yüksek olduğu bölgeler arasında yer alan Kuzey Amerika'da korumacılık önlemleri hakim. Orta Doğu'da ise devam eden siyasi karışıklık kadar, bölgede artan çelik üretimi de ihracatımızın düşmesine neden oluyor. İthalatlarında payımızın nispeten daha az olduğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika bölgelerine yönelerek bu pazarlarda ihracatımızı daha artırmak istiyoruz."

 

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