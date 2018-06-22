Çelikçiler 1.1 milyar dolarlık satış peşinde
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin Türk ürünlerine karşı uyguladığı ek vergiye karşılık olarak, Türkiye’nin önlemlerinin dün itibariyle yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Öte yandan çelik üreticileri Amerika’ya çelik ihracatının azalması nedeniyle ortaya çıkacak üretim fazlasının iç pazarda eritilmesi için Ekonomi Bakanlığına başvurdu.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Gazi Bilgin, çelik sektörünün doğrudan 50 bin, dolaylı olarak 300 bin kişiye istihdam sağladığını, 37.5 milyon ton çelik ürettiğini, 190 ülkeye ihracat yaptığını Amerika’ya 1.1 milyar dolarlık çelik ihraç edildiğini belirtti. Sektörün, ABD’nin ek vergi kararıyla alternatif pazar arayışına girdiğini vurgulayan Bilgin, “Yeni durum nedeniyle dışarıdan ülkemize gelecek ürünlerin pazarı işgal etmemesi, sektörün kendi ürününü dışarıya satmakta güçlük çekmesi dolayısıyla üretim, vergi, istihdam kaybının olmaması için Ekonomi Bakanlığımıza başvurduk. Önlem alınmasını istedik. Anlayışla karşılandık. Önümüzdeki günlerde Avrupa ve Amerika’dakine benzer bir hareket olacak” dedi.
Bilgin, ithal çeliğe ilave önlem gelmesi durumunda iç piyasada fiyatların yükselmesi riski doğmayacak mı, sorumuza ise şöyle yanıt verdi: “Türk çeliğinin fiyatları mukayeseli olarak diğer ülkelerden düşük seviyede hatta son zamanlarda kurdaki yükseliş nedeniyle Çin’den bile daha ucuz. Kaldı ki bu boşluktan faydalanıp fiyat yükseltmek ahlaki de değil. Kamu yönetimi bir şekilde bunun önlemini zaten alır. Bizim talebimiz üretimde kayıp yaşamayalım, ihracattaki kaybımızı bir şekilde iç piyasada telafi edelim ki üretimiz devam etsin. 2016 ikinci yarısından sonra Çin’in nüfuz alanı olan Güneydoğu Asya’ya ihracatımızda bile artış var.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle