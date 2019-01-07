Çelik üretiminde artış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇelik üretiminde artış
GeriEkonomi Çelik üretiminde artış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.01.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Çelik üretiminde artış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çelik üretiminde artış

Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2018'in ocak-kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 34,4 milyon tona ulaştı.

TÜRKİYE Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalışla 3,1 milyon ton oldu. Ülkenin ham çelik üretimi, 2018'in ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 34,4 milyon tona yükseldi.

Çelik tüketimi, geçen yıl kasım ayında 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 44 azalışla 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu tüketim, geçen yılın 11 ayında da yüzde 11,9 azalarak 29 milyon tona geriledi.

İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı Kasım 2018'de miktar bazında yüzde 44,7 artarak 2,5 milyon tona, değer bazında ise yüzde 40,2 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı.

Çelik ürünleri ihracatı, 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 19,2 artışla 19,9 milyon tona, değer bazında ise yüzde 33 yükselişle 16 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin çelik ithalatı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 40,1 azalışla 886 bin ton, değer bazında da yüzde 29,3 azalışla 839 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın 11 ayında ise ithalat rakamları, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8,6 azalışla 13,7 milyon tona gerilerken, değer bazında yüzde 7,2 artışla 12,1 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2017'nin ocak-kasım döneminde yüzde 107 olarak hesaplanırken, geçen yıl yüzde 133 seviyesine yükseldi.

ÇELİK ÜRETİCİSİ İHRACATA YÖNELDİ

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya ham çelik üretiminin Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artışla 148,6 milyon tona, 2018'in 11 ayında ise yüzde 4,7 artışla 1,6 milyar tona yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında 8'inci sırada yer aldığı belirtildi. 2018'de yaşanan korumacı politikaların dünya çelik piyasasında baskı yarattığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin çelik tüketiminin yılın 11 ayı itibarıyla yüzde 12 gerilemesi nedeniyle Türk çelik üreticilerinin kar marjlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen ihracata yönelmek durumunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, girdi maliyetleriyle nihai ürün fiyatları arasındaki marjların daralması, yurt içi tüketimdeki düşüşün devam etmesi ve ithalattaki gerilemenin yurt içi tüketimdeki gerilemeye oranla daha düşük seviyede kalmasının özellikle bu yılın ilk yarısında, ihracat ve üretim göstergelerinin olumsuz etkileneceğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl bir taraftan yurt içi tüketimi artırmaya, diğer taraftan da ithalatın yurt içi tüketim içindeki payını azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulamaya aktarılmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Elektrikli araçlardan pil vergisi alınmayacak

Kulüplerin borç yapılandırması ile ilgili flaş açıklama

İşte 2018’in en çok satan 10 modeli

İstanbul Havalimanı otoparkı şubat sonuna kadar ücretsiz