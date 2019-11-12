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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Çelik tüketimindeki dengelenme sinyali sektörü umutlandırdı

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Çelik tüketimindeki dengelenme sinyali sektörü umutlandırdı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, nihai mamul çelik tüketiminde son 4 çeyrektir ciddi daralma yaşanmasına karşın, bu yılın temmuz-eylül döneminden itibaren küçük de olsa iyileşme belirtileri görüldüğünü söyledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörün 9 aylık dönemine ilişkin verileri AA muhabiriyle paylaştı, değerlendirmelerde bulundu.  Türkiye'nin ham çelik üretiminin ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak 25,3 milyon tona gerilediğini dile getiren Yayan, nihai mamul çelik tüketiminin de bu dönemde yüzde 25,8 azalışla 18,9 milyon ton olduğunu ifade etti.

İhracatın ise yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 9,4 artışla 16,5 milyon tona ulaştığını anlatan Yayan, değer bazında ihracatın yüzde 2,3 düşüşle 12,2 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Yayan, ithalatın da söz konusu dönemde miktar yönünden yüzde 23,6 azalarak 9,1 milyon tona, değer yönünden 26,8 gerilemeyle 7,6 milyar dolara düştüğünü bildirdi.

"TÜKETİMDEKİ OLUMLU GELİŞMELER"

Yayan, sektörde nihai mamul tüketimine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Nihai mamul tüketiminde son 4 çeyrektir ciddi daralma yaşanmasına karşın, temmuz-eylül döneminden itibaren küçük de olsa iyileşme belirtileri görüldü. Bu açıdan bakıldığında 2019'un ocak-mart döneminde tüketim yüzde 38,7, nisan-haziran döneminde yüzde 24,9 azaldı. Temmuz-eylül dönemindeki azalış ise yüzde 9,4 olarak hesaplandı. Tüketimdeki düşüşün azalmasında hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirlerin etkisi var. Ekonomik istikrar tedbirlerinin etkilerini eylül ayında gördük ama yeterli değildi. Bu etkiler ekim ayında daha net görüldü, özellikle otomobil, ev, beyaz eşya satışlarında. Başka bir ifadeyle insanların geleceğe yönelik beklentilerindeki olumlu gelişmeler, kredi imkanlarının cazip olduğunu düşünerek yeniden piyasaya çıkmalarına imkan sağladı.”

Yılın son çeyreğinde sektör açısından daha olumlu bir tablo beklediklerini belirten Yayan, "3'üncü çeyrekte yüzde 9,4 olan talep daralmasının son çeyrekte dengeleneceğini öngörüyoruz. Olumlu gidişin, son çeyrekte faiz oranları ve enflasyondaki iyileşmeler sayesinde, daha hızlı bir düzelme şeklinde devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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