Çelik sektörü temsilcileri AB ve ABD'ye karşı harekete geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇelik sektörü temsilcileri AB ve ABD'ye karşı harekete geçti
GeriEkonomi Çelik sektörü temsilcileri AB ve ABD'ye karşı harekete geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Çelik sektörü temsilcileri AB ve ABD'ye karşı harekete geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çelik sektörü temsilcileri AB ve ABD'ye karşı harekete geçti

AB'nin, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren kararıyla, ithalatta global kotayı yüzde 30 ile sınırlandırdığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ithalatta gümrük tarifelerini mayıs ayı öncesindeki yüzde 50 seviyesine yükselteceklerini açıklaması çelik sektörü açısından yeni bir dönemi başlattı.

Avrupa Birliğinin (AB), çelik ithalatında global kotayı yüzde 30 ile sınırlandıran kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ithalatta gümrük tarifelerinin mayıs ayı öncesindeki yüzde 50 seviyesine yükseltileceğini açıklamasıyla çelik sektörü yeni bir sürece girdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre AB'nin, kendi iç pazarını korumak adına, bir ülkenin Birliğe ihraç ettiği çelik ürünlerindeki global kota payının yüzde 30'u geçemeyeceğine dair kararı 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.

Söz konusu dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın da Türkiye'den ithalatta gümrük tarifelerinin mayıs ayı öncesindeki yüzde 50 seviyesine yükseltileceğini duyurması çelik sektörü temsilcilerinin tepkisine yol açtı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, her iki gelişmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, AB'nin Türkiye ile yaptığı çelik ticaretinde 1999 yılından beri fazla verdiğini, son iki yıl çıkartıldığında anılan fazlanın 25 milyon ton olduğunu söyledi.

Son iki yılda ise Türkiye'nin çelik ticaretinde fazla verdiğini ifade eden Yayan, bu nedenle AB'nin de hemen koruma tedbirlerini hayata geçirdiğini dile getirdi.
AB'ye ihracatta son iki yılda yaşanan artışın iç talepteki azalma, ABD'nin Türk çelik ürünlerine uyguladığı vergi ile başka ülkelerin bazı üreticilerinin AB piyasasından çekilmesinden kaynaklandığını belirten Yayan, "Söz konusu faktörler, Türk çelik ürünlerinin AB'ye ihraç edilme şansının arttırdı. Bu da AB'nin, Türkiye aleyhine harekete geçmesine neden oldu." dedi.

"KOTA, 2018 İHRACATININ YÜZDE 40'INA EŞİT"

Yayan, Türkiye'nin AB'ye üye olmamasına karşın piyasaların yüksek ölçüde birbirlerine entegre olduğuna dikkati çekerek, AB'nin çelik ürünlerinin Türkiye'de, Türk ürünlerinin de AB'de rahatlıkla kendisine yer bulabildiğini söyledi.

AB'nin uyguladığı global kotanın Türk çelik sektörünün 2018 ihracatının yüzde 40'ına karşılık geldiğini anlatan Yayan, "AB'nin bize uyguladığı, kotalar çok kısa sürelerde doldu. Bunun üzerine AB, 'çok kısa sürede çok mal ihraç ettiler' diyerek kendilerinden kaynaklanan arzı bile Türk çelik üreticileri sektörünün üzerine attı." diye konuştu.

"TÜRKİYE HEDEF ALINIYOR"

AB'nin, aldığı kota kararıyla kendi üreticisi korumak istediğinin altını çizen Yayan, şunları kaydetti:

"Mantık şu: Belirli bir miktarın üzerinde Avrupa'ya çelik girişi olmazsa Avrupa çelik sektörü zaten korunmuş oluyor ancak AB, 1 Ekim'de yürürlüğe giren kararla diyor ki 'Bir ülkenin global kotadaki payı yüzde 30’u geçemez.' Sen global kotayı koyduktan sonra bir ülkenin yüzde 30'u geçmesi ya da geçmemesi seni neden ilgilendiriyor? Burada hedef alınan ülke Türkiye."

Katıldığı uluslararası toplantılardaki tespitlerine göre, Avrupa'daki çelik sektörü temsilcilerinin uygulamanın Türkiye'yi hedef aldığı konusunda hemfikir olduklarını dile getiren Yayan, "Bu durum, AB'nin resmi temsilcilerince kabul edilmiyor. Onun dışındaki bütün Avrupalılar ise 'Haklısınız. Bu, Türkiye'yi hedef alıyor.' diyor." ifadesini kullandı.

ABD'NİN ÇELİK KARARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ithalatta gümrük tarifelerinin mayıs ayı öncesindeki yüzde 50 seviyesine yükseltileceğine dair açıklamasını da değerlendiren Yayan, ABD'nin geçen yılın mart ayında çelik ürünlerinde gümrük vergisini yüzde 25 artırdığını, daha sonra ağustosta ise bu oranı yüzde 50'ye çıkardığını, son olarak da 17 Mayıs 2019'da yüzde 25'e düşürdüğünü hatırlattı.

Geçen yıl ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle bu ülkeye çelik ürünleri ihracatının tümüyle durma noktasına geldiğini dile getiren Yayan, bu yıl içinde vergilerin yüzde 25'e indirilmesiyle ihracatın kademeli bir şekilde arttığını söyledi.

Yayan, Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatında "tarife oranının mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50'ye çıkarılacağına" dönük son açıklamasına ilişkin ise "Yeni durum, tekrar sıkıntıya yol açacaktır. Bunu daha önce yaşamıştık. Olumsuz sonuçlarını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD VE AB'YE KARŞI TEDBİRLER ALMALIYIZ"

Yayan, geçen yıl ABD'nin yaptırım kararlarına rağmen toplam çelik ihracatının bir önceki yıla göre arttığının hatırlatılması üzerine, "O zaman ABD'ye ihracattaki azalmayı AB'ye yönelik ihracat artışıyla dengelemiştik. Ancak şimdi AB de Türkiye’ye uyguladığı çelik ithalatındaki kota tedbirlerini daha da ağırlaştırdı. Bu yüzden yılın kalan kısmında sıkıntı yaşayabiliriz." diye konuştu.

Hem ABD hem de AB'nin koruma tedbirlerinin, diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini vurgulayan Yayan, şu ifadeleri kullandı:
"Koruma tedbirlerinin etkilerinin hafifletilmesi adına sektör temsilcileri alternatif pazar arayışlarına girdi. Ayrıca ABD ve AB'nin yaptığı gibi biz de karşı tedbirler almalı ve kendi çelik sektörümüzü korumalıyız. Bunun için kapasitemiz olan ürünlerde ithalatı azaltmalı ve yurt içinde üretilmeyen ürünlerin üretilmesine yönelik çabalarımızı arttırmalıyız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle