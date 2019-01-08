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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Çelik ihracatında 15,6 milyar dolarlık performans

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Çelik ihracatında 15,6 milyar dolarlık performans

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2018 yılı ihracat verilerine göre, Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon tona yükseldi. Değer bazındaki ihracat ise yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştı.

ÇELİK İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk çelik sektörü geçtiğimiz yıl en fazla inşaat çeliği, yassı sıcak ve dikişli boru ihraç ederken, ihracatın en yoğun olduğu bölgeler Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olarak sıralandı.     

İhracatta en fazla azalış yaşanan ülkeler ise ABD, Irak, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Öte yandan Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı ise 2017 yılındaki 645 dolar seviyesinden yüzde 12,7 artışla 727 dolara çıktı.       

2018 yılı aralık ayı çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 31,5 artışla 2,2 milyon tona, değerde ise yüzde 26,1 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi.       

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu geçen yılı, Asya pazarının

Türk çeliğine  göstermiş olduğu ilgi ile aştıklarını ve yılı hem miktar hem de değer bazında artışla kapatmanın sektör açısından çok büyük bir başarı olduğunu belirtti.       

2019 yılında korumacılık trendinin devam edecek olması ile birlikte Çin'in de yeniden agresif ihracat politikasına yönelecek olmasının, senenin özellikle ilk yarısında sektörü zorlayacağını kaydeden Aslan, "Bu zorlukları aşmak için önümüzdeki dönemde Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerine yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

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