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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.05.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Çelik ihracatı 4 ayda miktarda düştü, değerde arttı

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Çelik ihracatı 4 ayda miktarda düştü, değerde arttı

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, sektörün, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 6,3 azalışla 6,4 milyon tonluk ihracat yaptığını, değer bazındaki ihracatın ise yüzde 19,3 yükselişle 4,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Adnan Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan çelik sanayisinin, ihracat pazarlarında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamaya devam ettiğini aktardı. 

Sektörün, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 6,3 azalışla 6,4 milyon tonluk ihracat yaptığını, değer bazındaki ihracatın ise yüzde 19,3 yükselişle 4,7 milyar dolara ulaştığını belirten Aslan, ihracatın miktar bazındaki düşüşe karşın değer bazındaki yükselişini sürdürdüğünü kaydetti. 
Aslan, çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2018'in ilk 4 ayındaki toplam çelik ihracatının miktar bazında 6,6 milyon ton, değer bazında ise 5,5 milyar dolar olduğunu aktardı. 

Aslan, Ocak-Nisan 2018 döneminde miktar bazında en çok ihraç edilen çelik ürününün yüzde 14,7’lik düşüşe karşın 2 milyon ton ile inşaat çeliği olduğunu, inşaat çeliğini 1 milyon tonla yassı sıcak, 617 bin tonla dikişli boru, 574 bin ton ile profil ve 561 bin tonla filmaşinin izlediğini bildirdi. 

ÇELİK SEKTÖRÜNÜN NİSAN AYI İHRACATI 1,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2018 yılı nisan ayı ihracatının 2017'nin aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 9,5'luk azalış ile 1,5 milyon ton olurken, değerde yüzde 14,9'luk artış ile 1,1 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Sektörümüzün 2018 yılı ocak-nisan dönemi miktar bazındaki çelik ihracatı yüzde 6,3 düşmesine karşın değer bazındaki ihracatı yüzde 19,3 artarak 4,7 milyar dolara ulaştı. İhracatımızın miktar bazında düşmesinin en önemli nedeni Section 232 Ulusal Güvenlik Yasası etkisi ile ABD’ye çelik ihracatımızın sert bir şekilde düşmesidir.

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde ABD’ye çelik ihracatımız miktar bazında yüzde 48,3’lük düşüş ile 455 bin tona geriledi. 2018 yılı Nisan ayında ABD’ye miktar bazındaki ihracatımız ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,1’lik rekor bir azalış ile 83 bin tona kadar düştü. Çelik İhracatçıları Birliği olarak, ABD’ye ihracatımızın önündeki en büyük engel olan Section 232 önleminden Türkiye olarak muaf tutulabilmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ihracatını gerçekleştiren Türk çelik sektörümüzün, ABD ile karşılıklı adil ticaretine devam edebilmesi için Section 232’den muaf tutulması elzemdir." 

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