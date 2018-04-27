Çelik İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
27.04.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Çelik İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

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Çelik İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Çelik İhracatçıları Birliği'nin başkanlık seçimlerine tek aday olarak giren İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Aslan, birliğin yeni başkanı oldu. Aslan'ın oluşturduğu yönetim kurulu, çelik ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.

Çelik İhracatçıları Birliği'nde 26 Nisan günü gerçekleşen başkanlık seçimlerinde yeni başkan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Adnan Aslan oldu. Sektörün desteğini alarak seçime tek aday olarak giren Aslan'ın yönetim kurulu çeliğin liderlerinden oluşuyor. Aslan'ın yönetim kurulunda; Borusan, Çetin Civata, Çolakoğlu, Diler Çelik, Ekinciler, Erciyes Boru, Erdemir, Kibar Dış Ticaret, Kroman ve Metalsac gibi sektörün önemli firmaları bulunuyor.

YÖNETİM KURULU ÇELİK İHRACATININ YÜZDE 80'İNİ YAPIYOR

Türk çeliğini dünyada daha çok insana tanıtmak için bu göreve talip olduklarını söyleyen Aslan, oluşturdukları yönetim kurulunun şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Türk çeliğini dünyaya tanıtma konusunda sektörün desteğini de almak istediklerine vurgu yapan Aslan, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydetti. Aslan, "Ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım sektörün içindeyiz, sektörün kendisiyiz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF, 13.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sektör olarak 2017 yılında 70’ten fazla ülkeye, 11,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aslan, "2018 hedefimiz 13,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek" dedi. Sektörde yaşanılan sorunları hep beraber çözeceklerini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Avrupa’nın Türk çeliğine soruşturma başlatması gibi birçok sektörel sorunu çözmek için Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile var gücümüzle çalışacağız. Türk sanayisine, Türk ihracatına katkı sağlamak için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

 

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