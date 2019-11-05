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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.11.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Araç çekme ücreti ne kadar?

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Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Araç çekme ücreti ne kadar?

Yanlış park ve benzeri sebeplerle aracı çekilen vatandaşlar otopark sorgulama ekranına hangi internet sitelerinden ulaşabileceklerini merak ediyorlar. Konu hakkında E-Devlet'ten de işlem yapılabildiği gibi İstanbul Trafik Vakfı'nın resmi internet sitelerinden de bilgilendirme sağlanıyor. Peki çekilen aracım nerede, hangi otoparkta uygulaması nasıl çalışıyor, Araç çekme ücreti ne kadar?

Aracım nerede uygulaması ile otomobilinizin hangi otoparka çekildiği öğrenilebiliyor. Aracınız ile ilgili bilgilere plakanızı girerek ulaşabiliyorsunuz. İstanbul Trafik Vakfı, İstanbul Mobil Otopark Projesi ve EGM çekilmiş araçlar (E-Devlet) adreslerinden aracınızın bulunduğu otopark bulunabiliyor. 

E-DEVLET ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİ ( İSTANBUL TRAFİK VAKFI ÇEKİCİLERİ )

İŞİN ADI

 TARİFE
Araç çekme ücreti (Park Yasağı)90,00 TL
Özel Taşıma (5 Km kadar)125,00 TL
Km. Başına7,50 TL
Fiyatlara KDV Dahildir.

 

2918 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÇEKİLEN VEYA TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR İÇİN 

GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETLERİ

ARAÇ CİNSİ TARİFE
Motorlu Bisiklet (Mopet, Mobilet)2,00 TL
Motorsiklet5,00 TL
Otomobil12,00 TL
Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı12,00 TL
Kamyon, Otobüs, Çekici (TIR), İş Makinası20,00 TL
Römork + Çekici Römork30,00 TL

Fiyatlara KDV Dahildir.

 

İCRA İFLAS KANUNU VEYA AMME ALACAĞI NEDENİYLE YAKALANARAK TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR İÇİN 

GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETLERİ

ARAÇ CİNSİ TARİFE
Motorlu Bisiklet (Mopet, Mobilet)1,00 TL
Motorsiklet3,00 TL
Otomobil5,00 TL
Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı5,00 TL
Kamyon, Otobüs, Çekici (TIR), İş Makinası12,00 TL
Römork + Çekici Römork15,00 TL

Fiyatlara KDV Dahildir.

Trafikten men edilen ve 6. Ayda otoparktan alınmayan araçlar için 27.04.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5335 sayılı kanuna göre işlem yapılır.

MADDE 11. — 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 14. — Buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır. Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.

 

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