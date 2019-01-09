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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Çekici ihracatında tarihi rekor

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Çekici ihracatında tarihi rekor

Otomotiv sektöründe 31,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek dış satım rakamına ulaşılan 2018'de, çekici ihracatında da önceki yıla göre yüzde 108artışla 914 milyon dolarlık rekora imza atıldı. Çek Cumhuriyeti'ne çekici ihracatı yüzde 322, Polonya'ya yüzde 241, Almanya'ya yüzde 200 arttı.

TÜRKİYE'nin geçen yılki çekici ihracatı, 2017'ye göre yüzde 108 artışla 914 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2018 yılını, 31,6 milyar dolarlık dış satımla rekorla kapattı.     

Otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekici dış satımı da 2018'deki artışını sürdürdü. 2017 yılında 439 milyon dolarla rekora imza atılan çekici ihracatında geçen yıl yüzde 108 artışla 914 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi.     

Bu rakamla Türkiye, çekici ihracatında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yeni bir rekor kırdı.     

Çekiciler, 2018 yılında otomotiv sektöründe en yüksek ihracat artışı sağlanan ürün grubu oldu.     

ALMANYA'YA DIŞ SATIM, 2 YIL ÖNCEKİ SEKTÖR İHRACATINDAN BİLE FAZLA OLDU

Geçen yıl çekici grubunda 49 ülkeye ihracat yapan Türkiye, en fazla çekiciyi AB ülkelerine gönderirken bu ülkelerin başında Almanya ve Fransa geldi.     

Almanya'ya 2017'de 123,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2018'de yaklaşık yüzde 200 artışla 369,8 milyon dolara yükseldi.     

Türkiye'den yapılan çekici dış satımının üçte birinden fazlası bu ülkeye gerçekleştirildi. Almanya'ya dış satım, otomotiv sektörünün 2016'daki toplam ihracatı olan 318 milyon doların bile üzerine çıktı.     

Fransa'ya yapılan dış satım ise bir önceki yıla göre yüzde 8,2 yükselişle 131,5 milyon dolara çıktı. Almanya ve Fransa'ya yapılan dış satım, toplam çekici ihracatının yarısından fazla oldu.     

POLONYA'YA YÜZDE 241'LİK ARTIŞ

Geçen yıl Polonya'ya yapılan ihracat yüzde 241,8 artarak 37,4 milyon dolardan 127,8 milyon dolara, Çek Cumhuriyeti'ne ise yüzde 322 yükselerek 15,9 milyon dolara ulaştı.     

İspanya geçen yıl Türkiye'den aldığı çekicilere 95,7 milyon, İtalya 79,9 milyon, bir önceki yıl hiç ihracat yapılmayan Slovakya ise 19,2 milyon dolar ödedi.  

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