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Çek karşılıksız çıktı değerli yalının satışını istedi

Dinçer GÖKÇE
21.02.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

Merhum iş adamı Hasan Süzer’den çocuklarına miras kalan yalı davalık oldu. Süzer’in oğlu iş adamı Kemal Süzer’den, karşılıksız çıkan çek nedeni ile alacaklı olan bir plastik firması önce icra takibi başlattı; daha sonra mahkemeye başvurarak yalının satışını istedi. Satışın yapılması halinde Kemal Süzer’e düşen paydan alacaklı şirketin parası ödenecek.

Erçakarlar Plastik Kimya ve San. Tic. Ltd. isimli şirket, 7 yıl kadar önce, iş adamı Kemal Süzer’den (62), karşılıksız çıkan çekler nedeni ile, alacaklı olduğuÇek karşılıksız çıktı değerli yalının satışını istedi
iddiası ile icra takibi başlattı. Yapılan iki ayrı haciz işleminde Süzer’in evinde bulunan beyaz eşyanın yanı sıra, çok sayıda ziynet eşyası da haczedildi. Haczi yapılan bu eşyalar icra müdürlüğü eli ile satıldı ancak borç kapanmadı. Alacaklı şirket avukatları bu kez, Süzer kardeşlere miras kalan Sarıyer’deki yalının satışı için harekete geçti.

TOPLAM 23 KİŞİ HAK SAHİBİ
Ortaklığın giderilmesi talebi ile İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Şirket avukatı Av. Sema Aydın’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde, Süzer’in de hissedarı olduğu yalının satılarak kendilerine olan borcun ödenmesi talep edildi.

Mahkemenin düzenlediği tensip tutanağına göre anılan yalıda Kemal Süzer’in yanı sıra toplam 23 hak sahibi bulunuyor. Mahkeme ilk duruşma için ise 15 Mart’a gün verdi. Dava dosyasına giren 2 Şubat tarihli belgeye göre şirketin Süzer’den olan alacağı ise, faiz hariç, 317 bin TL seviyesinde.
Çek karşılıksız çıktı değerli yalının satışını istedi

Hasan Süzer’in 6 Kasım 2005 yılında vefatı sonrası mirası çocuklarına kalmıştı. Kardeşler arasında düzenlenen miras taksim sözleşmesinde, satışa konu yalı Aylin Süzer’e kalmıştı. Ancak, yalı Aylin Süzer adına tapuya intikal edilmeyince halen merhum Hasan Süzer pay sahibi olarak görünüyor.
Çek karşılıksız çıktı değerli yalının satışını istedi

Etiketler: Kemal Süzer , İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi , Av. Sema Aydın
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