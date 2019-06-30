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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çek götür klimalar

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Çek götür klimalar

Hava sıcaklıklarının artmasıyla klima arayışı başladı. Hangi klima modeli daha uygun diye düşünenlerin aklında yeni bir seçenek daha var. O da mobil veya portatif klimalar. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere çekip götürebileceğiniz mobil klimalar, duvar tipi klimaların farklı bir odaya taşınamaması sorununu çözüyor. Özellikle bu yaz iddialı modeller kullanıcılara sunulmuş durumda. Biz de bu hafta mobil klima modellerini araştırdık...

SAATTE 70 KURUŞA SOĞUTUYOR

Electrolux’un portatif klia modeli ‘EXP34U338HW’. 12000 BTU’luk soğutma kapasitesine sahip. A sınıfı enerji sertifikasıyla düşük enerji tüketen model, soğutmada saatlik 1.3 kW elektrik harcıyor. Bu da modelin saatte yaklaşık 70 kuruşluk elektrik tüketimi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Modelin 5 farklı modu var. Bunlar; otomatik, Serin, Kuru, Fan ve Isıtma. Fan hızı ise 3 farklı şekilde ayarlanabiliyor. Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise anti bakteriyel filtre. Bu filtre sayesinde bulunduğunuz ortamda çekilen hava soğutulmadan önce bu filtreleme sisteminden geçiriliyor ve temizleniyor. Bu da hava kalitesini arttırıyor. 3 bin 199 TL

Çek götür klimalar


BÜYÜK ALANLAR İÇİN

Yeni modeller arasında TROTEC’in ‘PAC 4100 E’ bulunuyor. En dikkat çeken özelliği ise soğutma kapasitesi. 4.1 kW’lik bir soğutma gücü bulunan model, 54 metrekareye kadar alanları rahatlıkla soğutabiliyor. Bu arada modelin A enerji sınıfında yer aldığını da belirtelim. Soğutma, nem alma ve havalandırma modlarında çalışabiliyor. Monte edilen hava filtresi, havadaki hayvan tüylerini ve tozları filtreliyor. Filtreler kolayca çıkarılıp temizlenebiliyor. 4 bin 264 TL

Çek götür klimalar

İYONİZER FİLTRELİ

Arçelik’in portatif klima modelleri arasında ‘12215 P’ modeliyle yer alıyor. Soğutma kapasitesi 12000 BTU olan model, gün içerisinde de uyku moduna alarak yaşam alanınızın derecesini sabitleyebiliyor. İyonizer otomatik temizleme özelliği doğadaki negatif iyonları temizleyerek daha sağlıklı bir havalandırma sunarken, nemi düşürerek ortamın konforunu arttırıyor. 2 bin 299 TL

Çek götür klimalar

2 FARKLI KAPASİTESİ VAR

Fakir, iki farklı kapasitedeki modelle mobil klima alanında. Bunlardan biri olan Prestige AC9 9 bin BTU, Prestige AC12 ise 12 bin BTU’luk soğutma kapasitesine sahip. 20 metrekare civarındaki odalar için 9 bin BTU’luk, 35 metrekareye kadar olan odalarınız için 12 bin BTU’luk modeli tercih edebilirsiniz. 4 bin 275 TL’den başlıyor.

Çek götür klimalar

ÇEVRECİ GAZ KULLANIYOR

Vestel’in portatif klima modeli ‘9A’. A enerji sınıfında bulunan model, 9 bin BTU’luk soğutma kapasitesine sahip. Modelin kullandığı soğutma gazı ise çevreci gaz olarak bilinen ‘R410A’. Hata teşhisi ve otomatik koruma fonksiyonları mevcut. Modelde uyku modu, buz çözme özelliği de mevcut. 2 bin 139 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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