Çek götür klimalar

SAATTE 70 KURUŞA SOĞUTUYOR

Electrolux’un portatif klia modeli ‘EXP34U338HW’. 12000 BTU’luk soğutma kapasitesine sahip. A sınıfı enerji sertifikasıyla düşük enerji tüketen model, soğutmada saatlik 1.3 kW elektrik harcıyor. Bu da modelin saatte yaklaşık 70 kuruşluk elektrik tüketimi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Modelin 5 farklı modu var. Bunlar; otomatik, Serin, Kuru, Fan ve Isıtma. Fan hızı ise 3 farklı şekilde ayarlanabiliyor. Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise anti bakteriyel filtre. Bu filtre sayesinde bulunduğunuz ortamda çekilen hava soğutulmadan önce bu filtreleme sisteminden geçiriliyor ve temizleniyor. Bu da hava kalitesini arttırıyor. 3 bin 199 TL









BÜYÜK ALANLAR İÇİN



Yeni modeller arasında TROTEC’in ‘PAC 4100 E’ bulunuyor. En dikkat çeken özelliği ise soğutma kapasitesi. 4.1 kW’lik bir soğutma gücü bulunan model, 54 metrekareye kadar alanları rahatlıkla soğutabiliyor. Bu arada modelin A enerji sınıfında yer aldığını da belirtelim. Soğutma, nem alma ve havalandırma modlarında çalışabiliyor. Monte edilen hava filtresi, havadaki hayvan tüylerini ve tozları filtreliyor. Filtreler kolayca çıkarılıp temizlenebiliyor. 4 bin 264 TL





İYONİZER FİLTRELİ



Arçelik’in portatif klima modelleri arasında ‘12215 P’ modeliyle yer alıyor. Soğutma kapasitesi 12000 BTU olan model, gün içerisinde de uyku moduna alarak yaşam alanınızın derecesini sabitleyebiliyor. İyonizer otomatik temizleme özelliği doğadaki negatif iyonları temizleyerek daha sağlıklı bir havalandırma sunarken, nemi düşürerek ortamın konforunu arttırıyor. 2 bin 299 TL





2 FARKLI KAPASİTESİ VAR



Fakir, iki farklı kapasitedeki modelle mobil klima alanında. Bunlardan biri olan Prestige AC9 9 bin BTU, Prestige AC12 ise 12 bin BTU’luk soğutma kapasitesine sahip. 20 metrekare civarındaki odalar için 9 bin BTU’luk, 35 metrekareye kadar olan odalarınız için 12 bin BTU’luk modeli tercih edebilirsiniz. 4 bin 275 TL’den başlıyor.





ÇEVRECİ GAZ KULLANIYOR



Vestel’in portatif klima modeli ‘9A’. A enerji sınıfında bulunan model, 9 bin BTU’luk soğutma kapasitesine sahip. Modelin kullandığı soğutma gazı ise çevreci gaz olarak bilinen ‘R410A’. Hata teşhisi ve otomatik koruma fonksiyonları mevcut. Modelde uyku modu, buz çözme özelliği de mevcut. 2 bin 139 TL