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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.01.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

ÇED raporu almayan işletmelere 293 bin TL ceza

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ÇED raporu almayan işletmelere 293 bin TL ceza

Tekirdağ’da “ÇED Gerekli Değildir/ÇED Olumlu Kararı” almadan faaliyete geçen 10 işletmeye proje bedelinin yüzde ikisi oranında 150 bin 380 TL, ayrıca taahhüt ihlali yapan 6 işletmeye de 142 bin 770 TL olmak üzere toplam 293 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir. ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu’nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır. Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır” denildi.

TOPLAM PROJE BEDELİ 302 MİLYON TL

Açıklamada ayrıca, “2018 yılı içerisinde, ilimizde faaliyet gösteren işletmelerle ilgili olarak, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 63 adet ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 2 adet ÇED Gereklidir Kararı ve 318 adet ÇED Kapsam Dışı görüşü verilmiştir. ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen yatırımların toplam proje bedeli 302 Milyon TL’dir. ÇED Yönetmeliği kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi (e) bendi gereği; Yönetmeliğe tabi olduğu halde, ÇED Gerekli Değildir / ÇED Olumlu Kararı almadan faaliyete geçen 10 adet işletmeye proje bedelinin yüzde ikisi oranında 150 bin 380 TL, ayrıca taahhüt ihlali yapan 6 adet işletmeye de 142 bin770 TL olmak üzere toplam 293.150 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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