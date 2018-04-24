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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Cebe 91 milyon liralık "bozukluk" eklendi -

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Cebe 91 milyon liralık "bozukluk" eklendi -

Bu yılın ilk çeyreğinde tedavüle verilen 209 milyon 141 bin adet madeni para ile Türk halkının cebindeki "bozukluklar" 91 milyon lira daha arttı.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 3 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 209 milyon 141 bin adet olurken, adetsel bazda en fazla bozukluk mart ayında cebe girdi.

Mart ayında Darphane 108 milyon 810 bin adet bozukluğu dolaşıma sunarken, halkın cebindeki bozukluk sayısı ocak ayında 28 milyon 950 bin, şubat ayında ise 71 milyon 381 bin adet arttı.

Yılın ilk 3 ayında tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri 91 milyon 67 bin 300 lira olarak hesaplandı.

 Darphane verilerine göre 3 ayda 65 milyon 340 bin adet 1 lira, 27 milyon 819 bin adet 50 kuruş, 27 milyon 240 bin adet 25 kuruş, 22 milyon 902 bin adet 10 kuruş, 51 milyon 480 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 360 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

 Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 6 milyar 946 milyon 981 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde söz konusu bozukların toplam değeri ise 2 milyar 433 milyon 109 bin 127,5 lira oldu.

  EN ÇOK 10 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR

 Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 10 kuruş, en az 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 710 milyon 872 bin 50 adet 10 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde 1 milyar 677 milyon 514 bin 750 adet 5 kuruş, 1 milyar 563 milyon 655 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 32 milyon 676 bin 250 adet 25 kuruş, 707 milyon 548 bin 950 adet 50 kuruş ve 254 milyon 713 bin 550 adet 1 kuruş piyasaya verildi.

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