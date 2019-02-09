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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.02.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

ÇAYKUR'un hedefi Pakistan pazarı

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ÇAYKUR'un hedefi Pakistan pazarı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim "Pakistan, Türk çay ihracatı için önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu noktada Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz var. Herkesten nihai sonuca ulaşılabilmesi için destek bekliyoruz." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Pakistan pazarına girebilmeleri durumunda stokların azaltılabileceğini, bu durumun aynı zamanda, bu yıl alacakları yaş çay miktarını da yukarı çekeceğini söyledi.

Alim, AA muhabirine, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını, 2019 yılı yaş çay alımı ile ilgili çalışmaların başladığını ve 10 fabrikada gerekli çalışmaların tamamlandığını belirtti. 
Üreticinin kendi bahçesine girmediğini ve Türk çay sektörünün yabancı işçiye mahkum kaldığını ifade eden Alim, bu nedenle yaş çay alım bedellerinin bir çok kişi arasında paylaşıldığını, yabancı işçinin çayın kalitesine ve bahçeye zarar verdiğini savundu. 
Yabancı işçilerin yaş çayı odunsu kısmından toplamasının uzun vadede verimi düşürdüğüne dikkati çeken Alim, odunsu kısımdan çayın verim verme şansının çok uzun sürede meydana geldiğini, kısa vadede ise yüksek miktarda çay atığının oluştuğunu ifade etti. 
Türk çayının sağlıklı ve kaliteli olduğunu vurgulayan Alim, verim ve kalitenin 2019 yılında daha yukarı çekilmesi için yılın ilk ayından itibaren seferberlik başlattıklarını, bunun amacının çayın geleceğini garanti altına almak olduğunu kaydetti. 
Yapılacak düzenlemelerle Türk çay sektöründeki gelişmelerin bir iki yıl içinde fark edileceğine işaret eden Alim, "Yaş çay üreticilerinin büyük bölümü bahçeye girmiyor. Yabancı uyruklu işçilere 150-200 lira arasında günlük yevmiye veriliyor. Mevzuat gereği yabancı işçinin ülkeye girişini kısıtlamak imkansız. Artık herkesin çay bahçesine girmek istiyor. Kişi kısa sürede çayını bitirmek istiyor. Böylece kargaşanın yaşanmasına sebep oluyor. Bölgede günlük çay işleme kapasitesi 19 bin ton. Günlük çay toplama miktarına uyum sağlarsak yabancı işçiye ihtiyaç da oluşmayacak." diye konuştu. 
- Pakistan pazarı 
Alim, 18 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ÇAYKUR'un Kamu İhale Kanunu'na takılmadan doğrudan kuru çay verebilme imkanı bulduğunu belirtti. 
Kamu kurumlarının ihale mevzuatına takılmadan ÇAYKUR'dan doğrudan çay alabileceğini ifade eden Alim, şunları kaydetti. 
"Geniş bürokratik işlemlere girmeden direkt çay alımı yapabilecek. Bu anlamda ÇAYKUR olarak 81 ilin valilikleri, bakanlıklarımız, bankalar, üniversiteler ile resmi yazışmalar yaptık. Bunun yanında köklü geçmişe sahip 'kardeş ülke' dediğimiz Pakistan'ın büyük elçiliklerine mektup yazdık. Pakistan ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 185 bin ton çay ithal ediyorlar. Yapılan yazışmalarda Türk çayının sağlıklı yapısını ve iki ülke ilişkilerine dikkati çektik. İnşallah Pakistan'dan olumlu cevap bekliyoruz." 
Stoklarda kuru çayın bulunduğunu dile getiren Alim, "Geçen sezon 732 bin ton rekor yaş çay alımı gerçekleştirmiştik. Bu nedenle elimizde kuru çay bulunuyor. Bu sezon Pakistan pazarına girebilirsek stoklarımızı azaltabiliriz. Bu durum aynı zamanda, bu yıl alacağımız yaş çay miktarını da yukarı çekecektir." dedi. 
Pakistan'ın Türk çay ihracatı için önemli bir dönüm noktası olabileceğini kaydeden Alim, "Bu noktada bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz var. Herkesten nihai sonuca ulaşılabilmesi için destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 
Alim, Halk Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Kredi Yurtlar Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları gibi önemli kuruluşlardan geri dönüş aldıklarını belirterek, "İnşallah gerçekleşirse geçen yıl satılan 106 bin tonun çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Yurt içi bağlantılarımızın yanında Pakistan bağlantısını gerçekleştirebilirsek bizi üretici adına fazlasıyla mutlu eder. Ne kadar kuru çay satarsak karşılığında o kadar yaş çay alma şansımız olacaktır." diye konuştu. 

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