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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
RİZE (AA)
08.10.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

ÇAYKUR'un 2018 yılı yaş çay alımı rekorla tamamlandı

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ÇAYKUR'un 2018 yılı yaş çay alımı rekorla tamamlandı

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 732 bin 500 tonla tarihinin en yüksek ikinci alım rakamına ulaşarak 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim:"Bu yıl 911 kilo beyaz çay, 29 bin 750 ton organik çay aldık. Toplamda 732 bin 500 ton alım gerçekleştirdik.Bu yıl kuru çay satışları son üç yıla göre 18 bin ton arttı. Yurt içinde 68 bin 800 ton kuru çay sattık." açıklamalarına bulundu.

DOĞU Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 732 bin 500 tonla tarihinin en yüksek ikinci alım rakamına ulaşarak  2018 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını, 25 Nisan'da başlayan kampanyanın 7 Ekim itibarıyla sonlandığını belirtti.     

ÇAYKUR'un birinci sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde ise 273 bin 826 ton yaş çay alımı yaptığını kaydeden Alim, üçüncü sürgünde ise dekara 400 kilogramdan yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.     

Çay rekoltesinin son derece verimli geçtiğini ifade eden Alim, alımlarda özel sektör firmalarının isteksiz davranmalarının önemli rolü olduğunu, ÇAYKUR'un sosyal sorumluluğu bilinciyle yüksek bir alım dönemi geçirdiğini kaydetti.     

ÇAYKUR'un 1999 yılında yaklaşık 800 bin ton yaş aldığını anımsatan Alim, "Tarihimizde ikinci kez 732 bin 500 ton yaş çay almış olduk. Üçüncü sürgünde de üreticilerin kendi istekleri ile yabancı işçilerin yüksek yevmiyeleri nedeniyle randevulu sistemini esnettik. Böylece üretici kendisi çay bahçesine girerken yurt dışına çıkan döviz miktarını da azaltmış olduk." dedi.     

Ülke ve üretici menfaati gözetilerek alımları tamamladıklarına dikkati çeken Alim, "Bu yıl 911 kilo beyaz çay, 29 bin 750 ton organik çay aldık. Toplamda 732 bin 500 ton alım gerçekleştirdik. Ayrıca üçüncü sürgünde ilk kez ağustos ayında başladık ve eylül ayında bitti. Üçüncü sürgünde en az yaş çay alımı yapılırdı. Bu yıl üçüncü sürgünde de yaklaşık 240 bin ton çay alarak tarihteki en yüksek tonaja ulaşmış olduk. Dün itibarıyla da yaş çay alımını bitirmiş olduk." diye konuştu.     

 KURU ÇAY SATIŞI ARTTI

 Alim, ÇAYKUR'un pazar payını artırma gayretinde olduklarını belirterek, "Erzurum'dan başlayarak İzmir'de bayi çalışmalarını tamamladık. Pazar çalışmamızda kazan-kazan mantığı ile ÇAYKUR'un gelişimi için uğraş verdik. Çok yönlü bir şekilde 5,5 aylık bir çalışma ortaya koyduk. Bu yıl kuru çay satışları son üç yıla göre 18 bin ton arttı. Yurt içinde 68 bin 800 ton kuru çay sattık. Satışlarda bugün itibarıyla bir sıkıntı yok. Yıl sonuna kadar geriye bakmadan daha iyisi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.     

"Hiçbir şekilde kurumun tek kuruşunu ne boşa harcadık ne de harcattık"     

ÇAYKUR'un geçen yıl yaklaşık 525 bin ton yaş çay aldığını hatırlatan Alim, şunları kaydetti:     

"Bu yıl yaklaşık olarak 205 bin ton daha fazla yaş çay alımı gerçekleştirdik. 525 bin ton ile 732 bin ton yaş çay ödemesi aynı şey değil. Buna rağmen borç stokumuzun artması gerekirken tam tersi tam aşağılara indi. Bunun tek sorumlusu ben değilim. Herkes gereğini yaptı. Hiçbir şekilde kurumun tek kuruşunu ne boşa harcadık ne de harcattık. Alınması gerekmiyorsa bir çivi dahi aldırmadık. Tüm işletmelerimizde işletme ihtiyacı olmadığı halinde çivi dahi alınmayacağını söyledik. Üretime katkı sağlamayan hiçbir alımı yapmadık. Küçük gibi görünen tasarruflar büyük yekun etti."     

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