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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası belirlendi

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ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası belirlendi

ÇAYKUR üçüncü sürgünde, dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacak.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üçüncü sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı birinci sürgününde kotanın dönüm başına 500, ikinci sürgünde ise 400 kilogram olduğunu hatırlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu kotanın, iki sürgündeki yüksek yaş çay alımına rağmen üreticiler dikkate alınarak dönüme 400 kilogram olarak belirlendiğini ifade eden Alim, üçüncü sürgün alımlarının dün itibarıyla başladığını söyledi.
 
Alim, kotanın son sürgün olmasına rağmen yüksek tutulduğuna işaret ederek, "Üreticilerimizin mağdur olmaması için kotayı yüksek tuttuk. Bu yıl gerçekten çayın kalitesinin artması için üreticileri gösterdiği özen bizimde işimizi kolaylaştırdı. Amacımız son sürgünde de üreticilerimizin, mağdur olmadan çayını zamana yayarak kaliteli ve evsafına uygun toplaması." diye konuştu. 

Üreticilerin, üçüncü sürgünde herhangi bir kayıp yaşamaması ve rahat şekilde çaylarını satabilmesi için kotayı düşürmediklerini aktaran Alim, "Üreticinin ve ÇAYKUR'un menfaatine olacak her türlü kararı alıp uygulamaya devam edeceğiz. İlk gün itibarıyla 2 bin ton yaş çay aldık. Üreticilerden tek isteğimiz kaliteli çay toplamaları ve kaliteli çay satışı yapmalarıdır. Üretici genellikle bahçeye kendisi girsin. Yabancı işçiye ödeyecekleri bedeller aile ve ülke ekonomisine kalsın." değerlendirmesinde bulundu. 

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