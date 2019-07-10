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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: Dünyanın her yerinde bizim çayımız var

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ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: Dünyanın her yerinde bizim çayımız var

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim "Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha çok Avrupa ülkelerine çay satıyoruz. Dünyanın her yerinde bizim çayımız var. Hedef kitlemiz tüm Türkiye ve dünya" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan ve kendi kendine yetebilecek şekilde projelendirilen çay paketleme fabrikasında üretimin son hızla devam ettiğini söyledi. 

Yaklaşık 200 bin civarında yaş çay üreticisinin sattığı çayı burada paketleyip tüm Türkiye'ye ve yurt dışına servis ettiklerini aktaran Alim, fabrikanın günlük 400 ton kapasiteyle çalıştığını ifade etti. 

Alim, fabrikanın tam kapasiteye geçtiği zaman günde 800 ton civarında çay işleyeceğine dikkati çekerek, "Bazı sıkıntılar var. Onlar tamamlandığı zaman bizim ihtiyacımızın üstünde bir kapasite olacak." dedi. 

Şu an fabrikada yaklaşık 650 işçi çalıştığını kaydeden Alim, "Emekliliği yaklaşmış olan kişiler var. Onlar da emekli olduğu zaman bu sayı 450-500 civarına inmiş olacak" diye konuştu. 

Alim, ÇAYKUR olarak yaklaşık 150-200 civarında paket çeşitleri olduğunu belirterek, "Altınbaş, Tiryaki, Rize Turist, Tirebolu, Filiz, Kap, demlik poşet çayımız var. Bu çeşitlerden en çok hangileri satılıyorsa o çeşitlere daha çok yöneliyoruz." ifadesini kullandı. 

"HEDEFİN ÜZERİNE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ" 

Yaş çayda rekor kırdıklarına işaret eden Alim, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Biz aslında kuru çayda da rekor kırmak istiyoruz. Pazar payı belli. Yurt içindeki durum da belli. Buna rağmen bakıldığı zaman üretimde son 15-20 yılın üstünde gidiyoruz. Bu yıl bugün itibarıyla 51 bin tonu geçtik, bir önceki yılın aynı döneminde 42 bin ton, geçen yılın aynı döneminde ise 32 bin tondaydık. Bu hedefin üzerine çıkmayı hedefliyoruz." 

Alim, yaklaşık 60 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çekerek, "Daha çok Avrupa ülkelerine çay satıyoruz. Dünyanın her yerinde bizim çayımız var. Hedef kitlemiz tüm Türkiye ve dünya. Amacımız ise herkese kaliteli ve doğal çay içirebilmek. Diğer çayları kötüleyecek veya küçümseyecek anlamda demiyoruz. Diğer çayların hepsinde kimyasal kalıntılar olabiliyor ama bizim çayımızda ilaçlama yapılmıyor." dedi. 

"BÖLGE İÇİN ÇAY VE ÇAYKUR DAMARDAKİ KAN GİBİDİR"

Alim, bölge için çay ve ÇAYKUR'un damardaki kan gibi olduğunu dile getirdi. 

ÇAYKUR çayının tamamen doğal olduğunu vurgulayan Alim, şunları söyledi: 

"Türkiye'de yıllık 250 bin ton civarında bir tüketim var. Kişi başına yaklaşık 3,5 kilogram yaş çay tüketimi oluyor. Türkiye'deki üretim ve tüketim birbirine denk geliyor. Yurt dışından resmi ve gayri resmi gelen çaylar ister istemez bizim elimizde bir yaş çay fazlası oluşturuyor. Yılda 50-60 bin ton resmi ve gayri resmi kuru çay girmiş oluyor. Bizim elimizdeki çayın tüketilmesi için yurt dışından çay gelmemesi lazım. İlaçlı, boyalı çayları insanımıza içirmektense bizim doğal çayımızı içirmemiz en doğrusudur." 

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