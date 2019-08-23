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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çay tiryakileri dikkat! Sahtesine karşı uyarı yapıldı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Çay tiryakileri dikkat! Sahtesine karşı uyarı yapıldı

Genellikle aktarlarda satılan ve halk arasında 'kaçak çay' olarak bilinen Seylan çayına ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu açıklama yaptı. Kurul, Seylan çayıyla ilgili ticari markayı hibe eden tek organ olduğunu ve kaçak çayların ihbar edilmesini istedi.

Türkiye’deki çay tiryakilerinin dikkate alması gereken kararı Sri Lanka Çay Kurulu aldı. Çay kültürünün yoğun olduğu ülkemizde kaçak çay olarak tabir edilen, demlendiğinde rengi ve tadı yerli çaylardan farklı olan Seylan çayına ilişkin sahteciliğe karşı mücadele başlatıldı.

UYARI ÖNEMLİ

Kaçak çaylara ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu açıklamada bulundu. Türkiye’de Seylan çayı olarak satılan ve halk arasında ‘kaçak çay’ olarak bilinen ürünlere ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu hukuki haklarını kullanacağını gazeteye verdiği ilanla duyurdu.

Sri Lanka Çay Kurulu ticari marka olarak ‘Ceylon Tea Symbol of Quality’ logosunu hibe eden tek organ olduğunu açıkladı.

Bazı çaylarda izin alınmadan, yasal olmayan şekilde ‘Aslan’ logosunun yer almasından dolayı yapılan uyarıya göre, Sri Lanka Çay Kurulu’nun belirlediği kalite standartlarına uygun olarak yüzde 100 Saf Seylan Çayı içeren Saf Seylan Çay markaları Aslan logosunu kullanabiliyor.

Türkiye’de ise bazı markalar uygun olmayan koşullarda üretilen ya da yurda kaçak yollarla sokulan çaylarda Sri Lanka Çay Kurulu’nun Aslan logosu bulunuyor.

İHBARLA BİRLİKTE HUKUKİ ADIMLAR ATILABİLİR

Genellikle aktarlarda bulunan kaçak çaylara ilişkin olarak Sri Lanka Çay Kurulu “İmtiyaz sahibi belirtilen hakları ihlal eden herhangi bir Şirket veya kişiye karşı ticari markaya ilişkin tüm hakları iddia edebilir ve gerekli hukuki adımları atabilir” uyarısını da yaptı.

İŞTE O İLAN

Çay tiryakileri dikkat Sahtesine karşı uyarı yapıldı


Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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