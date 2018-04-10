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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.04.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Çatıdan ayda 400 bin TL kazanacak

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Çatıdan ayda 400 bin TL kazanacak

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu illerinden Şanlıurfa'da bu avantajı yatırıma dönüştürmek için yola çıkan Harran Üniversitesinin güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çatıya konulacak enerji panelleri ile üniversitenin kasasına her ay 400 bin lira para girmiş olacak.

Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) hem üniversiteye gelir sağlayacak hem de Ar-Ge çalışmalarına zemin oluşturacak.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerinden Şanlıurfa'da bu durumu avantaja dönüştürmek için yola çıkan Harran Üniversitesinin 5 MW'lık GES projesinde kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.

YILLIK 3 BİN SAAT GÜNEŞ ALIYOR

Üniversite, kurulacak GES ile bir taraftan kendi enerji ihtiyacını karşılayacak diğer taraftan da bu santral Ar-Ge çalışmaları için dev bir laboratuvar işlevi görecek.HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin güneşlenme süresinin yıllık 3 bin saati bulduğunu belirtti.

Taşaltın, devlet teşvikleriyle de desteklenen yenilenebilir enerji yatırımlarına bölgedeki özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarının da ilgi göstermesi gerektiğini ifade etti. Kendilerinin de bu bakış açısıyla, bölge halkının "güneş tarlası" olarak nitelendirdiği güneş enerjisi santrali yatırımına giriştiklerini anlatan Taşaltın, son dönemde yenilenebilir enerji alanında bürokrasi bakımından sağlanan kolaylıkların kendilerini rahatlattığını söyledi.

27 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Kısa süre önce inşaatına başladıkları santralin hizmete sokulması için gün saydıklarını ifade eden Taşaltın, santralde 21 bin 200 panel bulunduğunu ve yaklaşık 27 milyon liraya mal olduğunu dile getirdi.

AYLIK 400 BİN TL

Santralin yıllık 5 MW enerji üreteceğini belirten Taşaltın, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi santralimiz 5 MW'lık kapasiteye sahip, inşallah bir aya kadar tamamlanıyor. Enerji, üniversitemize bir iki aya kadar verilmiş olacak. Her ay 300-400 bin lira civarında üniversiteye gelir sağlanacak. Bu 3-4 yılda harcadığımız parayı kurtaracak bir rakamdır. Ekstra bir gelir gibi olacak ve bu bizi çok rahatlatacak."

GES'in aynı zamanda akademisyen ve öğrenciler için çalışma alanı da olacağını dile getiren Taşaltın, "Bir de işin Ar-Ge tarafı var, hocalarımız burada güneş enerjisiyle ilgili ciddi çalışmalar yapacak bu da bizim için ayrıca bir avantaj olacak." dedi.

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