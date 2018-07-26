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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.07.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Çarpık dişlere Türk çözümü!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Çarpık dişlere Türk çözümü!

Çarpık olarak çıkan dişleri düzeltmek için kullanılan diş tellerine önemli bir alternatif Türk girişimcilerden geldi. Şeffaf diş plakları üreten ORTHERO, tedavi sürecini yüzde 40 azaltırken, kullananların estetik görünümünü de bozmuyor.

DİŞLERİN çarpık olarak çıkmasının şu ana kadar tek bir çözümü vardı. O da diş telleri takmak. Birçok kişinin estetik olarak görünümü bozan diş tellerine Türk girişimcilerden önemli bir çözüm geldi. Seyyid Bucak, Efe Turhan, Ferit Güler ve Aydın Dikkulak’ın geliştirdiği şeffaf diş düzelten icadı (aparey) ORTHERO, dişleri çarpık olan kullanıcıların estetik görünümlerini bozmadan sorunlarını çözüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) bünyesindeki ARI Teknokent’te geliştirilen bu icat, hastaların koltukta kalma süresini yüzde 40 oranında azaltıyor.

RAHATSIZLIK VERMİYOR

İlk olarak 2014 yılında ortodonti yazılımıyla bu alana girdiklerini anlatan ORTHERO Kurucu Ortağı Seyyid Bucak, her ne kadar ORTHERO’nun dental sektörde bir ürün olsa da, işin arka tarafında ileri imalat teknolojileri ve ileri yazılım olduğunu anlattı. Bucak, “ORTHERO, kişiye özel üretilen şeffaf apareyleri ile hastaların dişlerini ideal hale getiren telsiz tedavi yöntemi. ORTHERO tedavisinde, tedavinin planlanması ortodontistler tarafından bilgisayar programı vasıtasıyla yapılıyor. Bilgisayar analizleri sonucu en doğru ve hızlı sonuç daha tedaviye başlanmadan görülebiliyor. Yani hasta tedaviye başlamadan önce, tedavi sonundaki dişlerinin pozisyonu bilebiliyor. Tedavi süresi net oluyor. Hasta bir hafta gibi kısa bir sürede plaklarına kavuşuyor ve tedavisine başlayabiliyor. Görünmez, şeffaf ve hızlı sonuç veren ORTHERO şeffaf apareyleri, metal diş telleriyle karşılaştırıldığında rahatsızlık vermiyor. İstenildiği zaman takıp çıkartılabiliyor” dedi.

Bucak, şöyle devam etti: “ORTHERO tedavisi, metal diş tellerine kıyasla hastaların koltukta kalma süresini yüzde 40 oranında azaltıyor. Sektörde uzun yıllar yabancı markaların yüksek maliyet ve yavaş sunulan hizmeti hüküm sürdü. Faydayı hem hekim hem de hasta açısından daha uygulanabilir maliyetlerle sunuyoruz. Bunu da uzman ortodontist ve diş hekimleri kadrosunu yüksek mühendislik alt yapısı ile birleştirerek yapıyoruz.”

5-6 DAKİKADA ÜRETİYOR

İşin arka planında kullanılan teknolojilere değinen Bucak, “Bilgisayarda dizayn, bilgisayarda imalat yapıyoruz. Dijital bir fabrika gibi çalışıyoruz. 3 boyutlu (3D) yazıcılarla el değmeden üretim yapıyoruz. Çok yüksek maliyetlerle ve yavaş ilerleyen bir üretim sürecini çok daha az maliyetlerle ve hızlı şekilde çözümledik. Artık milyarlarca ürün üreten firmalarla aynı maliyetlerle üretim yapabiliyoruz. Ayrıca 3D printer ile üretilmiş şeffaf plakların RFID teknolojisi ile takip edilebilirliğini sağlayan bir patent bulunmakta. Bu anlattığım sürece de Endüstri 4.0 deniliyor. 3D Printer’larımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Bir ürünü 5-6 dakika içerisinde üretebiliyoruz. Aylık kapasitemiz 15 bin model. Bugüne kadar 150 bini aşkın model ürettik” diye konuştu.
ORTHERO’ya gelen her 100 vakadan 65’i kadın olduğunu ifade eden Bucak, “Her 100 vakadan 70’i 20-35 yaş aralığında. Bize ulaşan vakaların yüzde 70’ine yakını çapraşıklık sorunu yaşıyor. Estetik kaygısı olan hastalar şeffaf aparey kullanmak istiyor” dedi.

 

GEÇEN YIL 9 KAT BÜYÜDÜ

2016 yılı sonunda aldıkları 3 milyon TL’lik yatırımla birlikte sistemlerini güçlendirdiklerini ve 2017’yi yüzde 900’lük büyümeyle tamamladıklarını belirten Bucak, “Yatırım almadan önce 600 model üretebilecek kapasitemiz varken şu anda ayda ortalama 6 bin civarında model üretiyoruz. Şirketimiz ilk üç yıl 200 hekim bandındayken yatırımla birlikte hekim sayısında da çok ciddi bir artış gerçekleşti. Şu an 1.000 diş hekimiyle çalışıyoruz. Bunun 400’ü aşkını İstanbul’da. Hem hekim hem de hasta sayılarımız gün geçtikçe artıyor. 2018’i de toplamda 25 bin vakayla kapatmayı, çalıştığımız hekim sayısını ise 2 bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. İki yılda 10 kat büyüme hedefimiz var. 2019 yılı sonu itibariyle ise 10 bin diş hekimine ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

BU YIL 5 ÜLKEYE AÇILIYOR

İLK yıllarında Türkiye’ye odaklandıklarını ve yurtdışında büyük talep aldıklarını söyleyen Bucak, şunları anlattı: “Sosyal medya üzerinden yurt dışındaki hekim ve hastalar bize ulaşıyor. 2018 yılı içerisinde 5 ülkeye açılma planımız var. Özellikle Ortadoğu’yu; Irak, İran, BAE, Azerbaycan gibi pazarları ve Almanya’yı araştırıyoruz. Azerbaycan, İran ve Almanya’da görüşmelere başladık. Araştırdığımız
5 pazardan 50’ye yakın vaka yapmış bulunuyoruz.”

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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