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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cari fazlada tarihi rekor

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Cari fazlada tarihi rekor

Türkiye'nin cari işlemler fazlası Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre temmuz ayında 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.

u rakam 2001 yılındaki 3 milyar 760 milyon doların aşılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük cari fazlası anlamına geliyor. Türkiye ekonomisi yıllık bazda geçen yıl aynı dönemde 54.5 milyar dolar cari açık verirken, bu yıl 4.4 milyar dolar cari fazla vermeyi başardı. Temmuz ayında turizm gelirlerindeki artışa ithalattaki düşüşün katkısıyla rekora ulaşıldı.

Temmuz ayı itibarıyla rekor seviyelere yükselen yıllıklandırılmış cari fazla haziran ayında da 1.1 milyar dolar fazla vermişti. Merkez Bankası raporuna göre ödemeler dengesindeki toparlanmada, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.4 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara gerilemesi ve turizm gelirlerini de barındıran hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4.3 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Verilere göre temmuz ayında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar artarak 3.3 milyar dolara yükseldi.

Cari fazlada tarihi rekor

TURİZM GELİRLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki günkü yaptığı konuşmasında “Temmuz ayı verilerinde 12 aylık cari dengede Türkiye tarihinin en yüksek cari fazla rakamını yıllıkta göreceğiz” demişti. Bu ay içinde yenilenecek olan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre yıl sonunda cari açığın 26 milyar dolar olması bekleniyordu. Ancak ekonomi yönetimi ve ekonomistler açığın yıl sonunda resmi hedeflerin oldukça altında kalacağı görüşünde.

Reuters’ın anketinde cari açığın yıl sonunda 5 milyar dolar olması beklenirken, beklentiler 2 milyar dolar fazla ile 9 milyar dolar açık bandında yer alıyor.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR

Merkez Bankası verilerine göre temmuzda yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarında bankalar temmuzda 1.4 milyar dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Öte yandan Hazine 2.25 milyar dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Verilere göre net hata noksan kaleminde temmuzda 603 milyon dolar, ilk 7 ayda 2.99 milyar dolar giriş oldu. Resmi rezervlerde ise bu ay 3.16 milyar dolar rezerv artışı yaşandı.

Diğer yatırımlarda ise 634 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 704 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 619 milyon dolar net artış kaydetti.

Merkez Bankası verilerine göre temmuz ayında doğrudan yatırımlar 657 milyon dolar arttı ve böylelikle ocak ve mart ayından sonra doğrudan yatırımlarda en güçlü artış oldu. Portföy yatırımlarına 97 milyon dolar ile sınırlı bir giriş oldu. Analistler turizm gelirlerin olumlu katkısının önümüzdeki aylarda daha da artmasını bekliyor. Analistler ayrıca ödemeler dengesindeki düzeltmenin büyük kısmının enerji ve altın dışı ithalattaki sert daralmadan kaynaklandığı vurgulanıyor.

 

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