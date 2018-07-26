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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.07.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Cari açığı turizmciler kapatacak

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Cari açığı turizmciler kapatacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, geçen iki yılda turist sayısında yüzde 50’lik bir artış olduğuna dikkat çekerek 2023 yılı için hedeflerini yükselttiklerini belirtti. Bağlıkaya, "100 milyon turist hayal değil. Cari açığı kapatma potansiyeli açısından turizmciler olarak iş başa düşüyor" dedi.

TURİZM sektörü temsilcileri olarak 2023 yılında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar hedefini belirlediklerini söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, ülkedeki turizm potansiyelinin bu hedefe uygun olduğunu belirtti. 2016 yılında 22 milyon turist sayısından bu yıl 40 milyon turiste çıkıldığını ifade eden Bağlıkaya, belirlenen hedefin çok uzak olmadığına dikkat çekerek, "Bana herhangi bir ülke gösterebilir misiniz, bu kadar badire atlatsın ve hemen ardından bu kadar turisti ağırlayıp, sektörü ayakta tutsun. Bazen turist gelir, ama sektör bitmiştir. Hükümetimiz topyekun bir hareketle çok yerinde kararlar aldı. 2016 ve 2017’de sektöre önemli destekler verildi. Hükümet sektörü ayakta tutmaya çalışırken sektör de boş durmadı, çalıştı. İki senede potansiyelini yüzde 50 arttıran bir ülke için hedefleri çok büyük demek yanlış olur. Çünkü biz 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahibiz" diye konuştu.

Turizmin sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı olmadığını anlatan Bağlıkaya, kültür, kruvaziyer ve kongre turizminin henüz devreye girmediğini söyledi. Bağlıkaya şöyle konuştu:

"Daha gemiler gelmiyor, yüksek kapasiteli kongreler yapılmıyor. Spor takımları yeni yeni gelmeye başladı. Bazı segmentlerde geriye dönüşler zaman alıyor. Hepsi tamamlandığında ortalama paket fiyatlarında istediğimiz seviyeye yaklaşacağız. 100 milyon turist hayal değil. Cari açığı kapatma potansiyeli açısından turizmciler olarak iş başa düşüyor."

’HER TURİST DEĞERLİ’

Büyük kruvaziyer şirketlerinin Türkiye limanlarına 2018 ve 2019 için yeni seferler koymasının sektörü hareketlendirdiğini söyleyen Başkan Firuz Bağlıkaya, sektörün en büyüklerinden olan MSC’nin 2019 sezonundan itibaren Türkiye limanlarını rotalarına eklediğini belirterek, "Küçük bir kapasiteyle gelecekler,ÿama bizim için turistin değerlisi, değersizi yok. Herkes çok değerli. Bir İranlı, Ortadoğulu, Endonezyalı, Çinli turist ne kadar önemliyse, kruvaziyer turizmden gelen turist de o kadar önemli. Turist ayırmıyoruz. Ama harcama gücü yüksek olan turistler için daha çok emek harcamak gerekiyor. Onu da yapacağız" dedi.

TURİZMDE ÇEŞİTLİLİK

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yüksek harcama kapasitesine sahip turistlerin rutin tatil alışkanlıklarından vazgeçtiğini ifade etti. Daha çok yiyecek üzerine ve temalı gezilerin tercih edildiğini vurgulayan Bağlıkaya, her segmente hitap edebilecek binlerce mekan ve ürünün bulunduğunu dile getirdi. İzmir’de spor turizminin gelişmesi için otellerin kamp yapılabilir nitelikte olması gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, gerekli altyapı sağlandığında kentin en az Antalya kadar öne çıkabileceğini savundu. Hem ürün çeşitliliği, hem de insan gücü açısından ülke potansiyelinin önemine dikkat çeken Bağlıkaya, yeni turizm yerleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Karadeniz de turizme açılmalı. Mersin, Anamur, Orta ve Doğu Anadolu bölgesi de önemli bir turizm potansiyeline sahip. Urfa’da Göbeklitepe varsa Gaziantep’te de Zeugmayı öne çıkarılabiliriz. Bunların hepsini aynı anda tencereye atabilirsek,ÿo yemekten 100 milyon turist çıkar."

’TÜRKİYE’DE TÜRKLERE TÜRK ACENTELER SATIŞ YAPSIN’

Bir yıldan fazla bir süredir kapalı olan online rezervasyon portalı booking.com ile ilgili bir değerlendirme yapan Bağlıkaya, Türk turizmiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaması gerektiğini söyledi. Booking.com’un Türkiye’de Türklere satışı engellediğini anlatan Bağlıkaya, "Abartacak bir durum yok. Bırakın da Türkiye’de Türklere Türk acenteler satış yapsın. Hem vergi verme. hem burda bizim acentelerle rekabet et, olmaz. Booking’in olmaması Türkiye’de turizmle ilgili negatif bir algı oluşturmasın. Bu çok küçük bir segment. Türkiye’de Türklere satış yapması kısıtlandı. Bunun yanında bir sürü Türk portal bu hizmeti veriyor" dedi.

Kurdaki değişimin yurt dışından gelen turistleri etkilemediğini söyleyen Bağlıkaya, yurt dışına gideceklerin moral bozukluğu yaşadıklarını belirterek, "Bayrama kadar kurda bir stabilite olursa, bayramda toparlayacağını düşünüyorum. Tatil uzun olursa turizme ilaç olacak" diye konuştu.

 

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