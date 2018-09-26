Cari açığı 1 milyar dolarlık ‘demir-çelik’ desteği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriCari açığı 1 milyar dolarlık ‘demir-çelik’ desteği
GeriEkonomi Cari açığı 1 milyar dolarlık ‘demir-çelik’ desteği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
26.09.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Cari açığı 1 milyar dolarlık ‘demir-çelik’ desteği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cari açığı 1 milyar dolarlık ‘demir-çelik’ desteği

Yıldızlar Yatırım Holding, orman ürünleri, tarım-kimya, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığının ardından şimdi de demir-çelik yatırımına yöneldi.

HOLDİNG’İN son yatırımı olan Yıldız Demir Çelik, Kocaeli’nin Alikahya bölgesinde 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Fabrikanın ilk faz yatırımı tamamlanırken,  ikinci faz yatırımı ise devam ediyor.  İkinci fazla birlikte toplam yatırım tutarının 350 milyon dolara ulaşmış olacağını söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, yassı sac üretimine odaklandıkları bilgisini paylaştı. Türkiye’nin yassı çelikte yılda 4.3 milyar dolarlık cari açık verdiğine dikkat çeken Hakkı Yıldız, “Yıllık 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Yıldız Demir Çelik, cari açıkla mücadelede 1 milyar dolarlık pozitif katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı. 

Yıldızlar Yatırım Holding, son yıllarda Türkiye’de hayata geçirilen en büyük sanayi yatırımlarından birine imza atarak, demir-çelik sektörünün önemli oyuncuları arasına girdi. Yıllık 4.3 milyar TL ciroya ulaşan, dünya genelinde 12 tesiste toplam 3 bin 500’ün üzerinde çalışanı olan, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yıldızlar Yatırım Holding’in, Kocaeli’nin Alikahya bölgesindeki son yatırımı Yıldız Demir Çelik, üretime başladı ve ilk siparişlerini teslim etti.

Yıllık 1.5 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip olan ve 350 kişinin istihdam edildiği Yıldız Demir Çelik fabrikasında, yeni üretim fazlarının da devreye girmesiyle çalışan sayısı 600 kişiye ulaşacak.

CARİ AÇIĞA KARŞI 1 MİLYAR DOLARLIK POZİTİF KATKI VERECEK

Türkiye’nin 9 milyon ton yassı çelik ithal ettiğini, ihracat ile ithalat arasındaki açığın 4.7 milyon ton olduğunu belirten Hakkı Yıldız, “Bu açık, geçen yılın cari fiyatlarına göre 3.5 milyar dolara denk geliyor. Yassı çelik sektörüne yaptığımız yeni yatırımımızla bu açığı azaltmayı hedefliyoruz. Fabrikamızın asitlenmiş soğuk haddelenmiş, galvanizli ve boyalı ürün olarak. 1,5 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesi var. Fiyatına da ton başına 800 dolar dersek, cari açığa satış fiyatıyla 1 milyar dolar gibi azımsanmayacak ölçüde pozitif bir katkı vereceğiz” diye konuştu.

 YATIRIM TUTARI 350 MİLYONA ÇIKACAK

Kocaeli’nin Alikahya bölgesinde faaliyete geçen 300 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan fabrikanın maliyeti 300 milyon dolar. Bu miktarın yüzde 30’unun özkaynak, yüzde 70’inin ise uzun vadeli krediyle sağlandığını belirten Yıldız, “Fabrikadaki yeni faz için de harekete geçtik, yeni bir galvaniz hattı ekliyoruz. Bu fazın tamamlanmasıyla beraber 350 milyon dolarlık bir yatırım rakamına ulaşmış olacağız” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gemiyle geldiler, ilçe hareketlendi

Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki birimini satmak istiyor

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

Köprü ve otoyollarda 8 ayda 1.2 milyar liralık gelir