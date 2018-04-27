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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
27.04.2018 - 21:53, Son Güncelleme:

Cari açığa turizm duvarı

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Cari açığa turizm duvarı

Turizm sektörünün neredeyse tek başına bu yıldan itibaren Türkiye’nin cari açığını kapatmaya gücünün yetebileceğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bu yıl 38 milyon turist hedefi vardı. Rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist ülkemize gelecek. 2023’te ise hedef 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri” dedi.

TÜRKİYE’nin en önemli sektörlerinin başında gelen turizmde uzun yıllardır beklenen adım atıldı. 8 sivil toplum kuruluşu ve Türk Hava Yolları (THY) ‘Turizm İstişare Kurulu’ olarak bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğündeki Turizm İstişare Kurulu,  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD), Turist Rehberleri Birliği(TUREB), Deniz Turizmi Birliği (DTB), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nin (TURYİD) katılımlarıyla oluşturuldu.

Dün düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Turizm İstişare Kurulu’nun oluşturulması için imzaları atarken, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da turizm sektörü ile ilgili önemli mesajlar verdi. İmzalanan protokolün tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çize Bakan Kurtulmuş, “Sektörün elini taşın altına koyan kuruluşları bir araya geldi. Oluşturulan bu kurul sorunları tespit etme ve sorunları birlikte çözmeyi amaçlıyor. Türkiye turizminin stratejik gelişimi için de bu kurul fikir verecek” dedi.

50 MİLYON HEDEFİ
Turizm sektörünün Türkiye için stratejik olduğuna dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte cari açık da düşmeye devam edecektir. Turizm sektörü yeni dönemde kazanmış olacağı perspektif ile hem kendisini daha ileriye taşıyacak hem Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve en önemlisi cari açığını ortadan kaldırmak için sonuç vermesi bakımından önemlidir. Geçen yıl Türkiye, 47.1 milyar dolarlık bir cari açığa sahipti. Turizm sektörü 2017’de 26.5 milyar dolarlık turizm gelirini bu sene 32 milyar dolara çıkacağız. 32 milyar dolarlık bir potansiyeli düşünürsek, aşağı yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye’nin cari açığını kapatmaya gücü yetebilecek önemli bir sektör olacak. Bu yıl ise 38 milyon turist hedefi vardı. Rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist ülkemize gelecek. 2023 yılında da bu sayının 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri seviyesine ulaşacağımızı ümit ediyorum. Rakamlar bizi ümitlendiriyor” diye konuştu. 

SEÇİM ETKİLEMEZ
Türkiye turizminin pazarlarını çeşitlendirmesi gerektiğini, bu yönde yapılan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, “Uzak Doğu pazarlarında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Çin’den güzel geri dönüşler alıyoruz. Geleneksel pazarlarımızda da artış devam ediyor. Bu yıl Rusya’daki rubledeki değer kaybına rağmen gelecek turist sayısının 5 milyona ulaşacağını biliyoruz. Almanya’dan gelen turist sayısının 4 milyonlar seviyesine gelmesi muhtemel. ‘Erken seçim tarihi turistleri etkiler mi?’ ‘Ramazan ayı yaz aylarına denk geliyor. Bu etkili olur mu’ diye bana sorular soruyorlar. Seçimi yapacaksa Türkiye yapacaktır, turistler gelip burada oy kullanmayacak. Ya da ramazan ayının yaz ortasına gelmesi Türkiye’nin dış turizmiyle hiçbir alakası olmadığı aşikardır. Türkiye’de turistlerin beklediği her şey mevcut” ifadelerini kullandı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
BAKAN Numan Kurtulmuş Türkiye’ye ilk 3 ayda gelen turist sayılarını da açıkladı. Türkiye’ye söz konusu dönemde 5 milyon 138 bin turistin geldiğini dile getiren Kurtulmuş, “Türkiye’ye ocak-şubat-mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte tüm yılların rekoru kırıldı. Geçen yılın ilk üç ayına kıyasladığımız zaman yaklaşık yüzde 35’lik bir artış var” dedi.

BAŞKANLAR İMZALADI
PROTOKOLE imza atan isimler arasında TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TTYD Başkanı Oya Narin, THY Yurtiçi Satış Pazarlama Başkanı Halil İbrahim Polat, TÜROB Başkanı Osman Ayık, TÖSHİD Başkanı Teoman Tosun, TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, DTB Başkanı Erkan Özatağ ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer yer aldı.

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