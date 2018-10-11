Cari açığa karşı 7.5 milyarlık yerli kömür hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömür üretiminde yeni bir süreci başlattıklarını belirterek, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait 7 sahayı üretime açtıklarını bildirdi.

11 Ekim 2018 - 21:28:27 ANKARA

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Dönmez, “TKİ-TTK Maden Ruhsatları Devri İmza Töreni”nde yaptığı konuşmada, son yıllarda artan arama çalışmalarıyla kömür rezervlerinin yüzde 100’den fazla bir oranda artırıldığını, potansiyelin daha fazla olduğunu belirtti. Dönmez, “TTK ve TKİ’ye ait 7 sahanın ruhsat devriyle, potansiyeli yüksek bu alanları üretime açıyoruz. TTK ve TKİ’ye ait söz konusu ruhsat devriyle kaynaklarımızı ekonomik, güvenli ve verimli bir şekilde değerlendireceğiz. TTK’ye ait alanlarda yıllık ilave 3 milyon ton, TKİ’ye ait alanlarda ise ilave 15.6 milyon ton üretim gerçekleştireceğiz. TKİ’nin ruhsatlarında 25 ila 30 yıl olarak öngörülen proje sürecince yaklaşık 72.3 milyar lira değerindeki yerli kömür ekonomiye kazandırılacak. Söz konusu dönemde sahalardan kamuya 21 milyar lira gelir akışı sağlanacak” dedi. TTK’nin ruhsat alanlarında ise yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahasının yatırımcılara açılacağını aktaran Dönmez, “Böylece sözleşme süresince 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlayacağız. Yeni yatırım ve üretimler beraberinde yeni istihdamları da getirecek. Devredilen sahalarda toplamda 15 bin 500 kişilik yeni istihdam olanakları yatırımcılar tarafından sağlanacak” bilgisini verdi.

CARİ AÇIK AZALACAK

Yeni modelin cari açığın azalmasına da önemli katkılar sağlayacağını aktaran Dönmez, “Yeni sahalarda yıllık 7.5 milyar liralık ithal kömürün ikamesini yaparak, cari açığın kapanmasına önemli katkıda bulunacağız. Yani 7.5 milyar lira ithal kömüre ödediğimiz paranın tamamı yurt içinde kalacak ve yeni yatırımlar için değerlendirilecek. Türkiye geçen yıl toplam 37 milyon ton kömür ithal etti. Bu da yaklaşık 4 milyar dolara tekabül ediyor. Bu sözleşmeler sayesinde yerli kömür sahalarından yaklaşık 19 milyon ton kömür üreterek kömür ithalatına ödenen meblağı yarı yarıya azaltacağız” dedi.