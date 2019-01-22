Careem taksicileri beyefendi yapacak
UBER ve Careem gibi taksi çağırma uygulamalarının işleyişi konusunda tartışmalar devam ederken Dubai merkezli Careem’den yeni bir hamle geldi. Yasal düzenlemelerden sonra Türkiye pazarındaki planlarını değiştiren Careem, artık sadece kendi eğitrim programına aldığı sarı taksilerde yer alacak.
İstanbul Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile yapılan anlaşma çerçevesinde yaklaşık 4 bin ticari taksiye girecek olan Careem, ilk olarak taksicilerden müşterilerin sıklıkla şikayet ettiği konularda belirli standartları sağlamasını istedi. Buna göre taksicilerin her birinin sabıka kaydı temiz olacak, taksicilerden 6 ayda bir düzenli madde kullanımı kontrolü gerektiren toplu taşıma kullanım kartı istenecek. Taksiciler uygulamayı kullanmadan önce halkla ilişkiler, öfke kontrolü, ileri sürüş teknikleri, tarih ve yabancı dil programlarını içeren 6 ayrı eğitimi bitirmek zorunda.
Careem gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Şu anda Türkiye’de taksi ve taksici imajı çok kötü. Biz taksicilerin yanında olarak, onlarla beraber yola çıkmak istedik. Kaptanlara bu işi çok iyi yapabilmeleri için çok sayıda eğitim vereceğiz. Bunun için büyük bir operasyon merkezi” şeklinde konuştu. Türkiye pazarında büyük bir potansiyel gördüklerini ifade eden Manna, Türkiye’deki bir sonraki adımlarının Careem Box olabileceğini açıkladı.
İstanbul’da yaklaşık 19 bin taksi ile günde 750 bin müşteriye hizmet verdikleirni belirten BTD Başkanı Hüseyin Duman, “Bir taksi günde ortalama 40 müşteri taşıyor ve müşteri başına ortalama 25 liralık yol gidiyor. Careem, taksiciden her çağrı başına 1.75 lira alacak. Bunun karşılığında da ona hem müşteri kazandıracak hem de uzun vadeli eğitimlerle güzel bir ekosistem yaratmış olacak” dedi.
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