‘Çantayı açan kül olur’ diyerek dolandıran medyumun cezasına onama

BURSA'DA yaşaşan Hatice D. (51) yaşadığı psikolojik sorunlara çare bulamayınca, kendisini televizyonda medyum olarak tanıtan Mustafa Kılıç’ın yanına gitti. Uyku problemi de yaşadığını söyleyen D.’ye Kılıç ‘atletini silkele’ dedi. D. atletini silkeleyince içinden bir muska yere düştü. Kılıç, D.’ye iyileşmesi için 7 kurban hissesine denk gelen 2 bin 800 TL, 212 gram (bugünkü karşılığı 47 bin 300 TL) 22 ayar altın ve GSM hattı için iki adet 500 liralık kontör getirmesini istedi.

ÇANTAYI AÇAN KÜL OLUR

Bir süre sonra Kılıç’ın istediklerini getiren D. bunları teslim etti. Kılıç, D.’nin getirdiği para ve altınları bir kazağın içine koyduğunu, kazağı da çantaya koyduğunu söyledi. Çantanın ağzını çengelli iğne ile iğnelediğini söyleyen Kılıç’a, D. 1800 lira daha gönderdi. Kılıç D.’ye “Çantayı evin karanlık bir yerine koy. Çantaya dokunmayın. Bana sormadan da çantayı açmayın. Aksi taktirde çantayı açan kül olur” dedi. D. de buna inandı ve çantayı açmadan evde karanlık bir odaya koydu.



Franfurk doğumlu Mustafa Kılıç hakkında, benzer suçlamalarda bir dizi soruşturmanın açıldığı öğrenildi.

KIZI ÇANTAYI AÇINCA…

Ancak bütün bunlardan haberi olmayan D.’nin kızı bir gün çantayı açtı. Çantanın içinde sadece bir kazak çıktı. D. dolandırıldığını anladı ve savcılığa başvurdu. Kılıç hakkında “Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ iddiası ile dava açıldı.

YARGITAY KARARI ONADI

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kılıç suçlu bulundu. Yerel mahkemenin kararı temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı.

‘TAROT BİLİM UZMANIYIM’

Almanya doğumlu olan Kılıç internet sitesinde kendisini “Medyum Mustafa Kılıç, yıldızname ve tarot bilim uzmanıdır. Bu alanda dünyaca ün yapmış tek Türk vatandaşıdır” sözleri ile tanıtıyor.

Medyum Mustafa’nın Türkiye çapındaki, tamamı kadınlardan oluşan 59 menajerinin de isimleri de sitesinde sıralanıyor. İnternet sitesinde Medyum Mustafa’nın uzmanlık alanları şöyle tarif ediliyor:

*Büyü

*Yıldızname

*Vefk

*Cinler alemi

*Medyumluk

*Papaz büyüsü

*Aşk ve bağlama büyüsü

*Nazardan koruma

*Kısmet açma,

*Muska

*Havas & Ledün İlmi