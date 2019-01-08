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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
08.01.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

‘Çantayı açan kül olur’ diyerek dolandıran medyumun cezasına onama

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‘Çantayı açan kül olur’ diyerek dolandıran medyumun cezasına onama

Katıldığı televizyon programları ile adından ‘ünlülerin medyumu’ diye söz ettiren Mustafa Kılıç’a (45) dolandırıcılık suçundan verilen hapis cezasını Yargıtay onadı. Kılıç, psikolojik sorunları olan Hatice D.’den 212 gram altın 7 kurban hissesine denk gelen 2 bin 800 TL para, 2 adet 500 liralık kontör almakla suçlanıyordu. Dava dosyasına göre, Kılıç, D.’den aldığı para ve altınları içine içine koyduğu kazağı çantaya koyduğunu belirterek “Çantaya dokunmayın. Bana sormadan da çantayı açmayın. Aksi takdirde çantayı açan kül olur” dedi.

BURSA'DA yaşaşan Hatice D. (51) yaşadığı psikolojik sorunlara çare bulamayınca, kendisini televizyonda medyum olarak tanıtan Mustafa Kılıç’ın yanına gitti. Uyku problemi de yaşadığını söyleyen D.’ye Kılıç ‘atletini silkele’ dedi. D. atletini silkeleyince içinden bir muska yere düştü. Kılıç, D.’ye iyileşmesi için 7 kurban hissesine denk gelen 2 bin 800 TL, 212 gram (bugünkü karşılığı 47 bin 300 TL) 22 ayar altın ve GSM hattı için iki adet 500 liralık kontör getirmesini istedi.

ÇANTAYI AÇAN KÜL OLUR
Bir süre sonra Kılıç’ın istediklerini getiren D. bunları teslim etti. Kılıç, D.’nin getirdiği para ve altınları bir kazağın içine koyduğunu, kazağı da çantaya koyduğunu söyledi. Çantanın ağzını çengelli iğne ile iğnelediğini söyleyen Kılıç’a, D. 1800 lira daha gönderdi. Kılıç D.’ye “Çantayı evin karanlık bir yerine koy. Çantaya dokunmayın. Bana sormadan da çantayı açmayın. Aksi taktirde çantayı açan kül olur” dedi. D. de buna inandı ve çantayı açmadan evde karanlık bir odaya koydu.

‘Çantayı açan kül olur’ diyerek dolandıran medyumun cezasına onama

Franfurk doğumlu Mustafa Kılıç hakkında, benzer suçlamalarda bir dizi soruşturmanın açıldığı öğrenildi.

KIZI ÇANTAYI AÇINCA…
Ancak bütün bunlardan haberi olmayan D.’nin kızı bir gün çantayı açtı. Çantanın içinde sadece bir kazak çıktı. D. dolandırıldığını anladı ve savcılığa başvurdu. Kılıç hakkında “Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ iddiası ile dava açıldı.

YARGITAY KARARI ONADI
Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kılıç suçlu bulundu. Yerel mahkemenin kararı temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı.

TAROT BİLİM UZMANIYIM’
Almanya doğumlu olan Kılıç internet sitesinde kendisini “Medyum Mustafa Kılıç, yıldızname ve tarot bilim uzmanıdır. Bu alanda dünyaca ün yapmış tek Türk vatandaşıdır” sözleri ile tanıtıyor.

Medyum Mustafa’nın Türkiye çapındaki, tamamı kadınlardan oluşan 59 menajerinin de isimleri de sitesinde sıralanıyor. İnternet sitesinde Medyum Mustafa’nın uzmanlık alanları şöyle tarif ediliyor:
*Büyü
*Yıldızname
*Vefk
*Cinler alemi
*Medyumluk
*Papaz büyüsü
*Aşk ve bağlama büyüsü
*Nazardan koruma
*Kısmet açma,
*Muska
*Havas & Ledün İlmi

Uslanmaz medyuma ceza ertelemesi yok
Uslanmaz medyuma ceza ertelemesi yok

 

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