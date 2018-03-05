CANLI: Kadının Gücü Konferansı

Açış konuşmasını Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı yapacak.

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KONFERANS PROGRAMI

Kadının Gücü Konferansı ortak sorunlar ve çözüm yolları etrafında toplumun farklı kesimlerindeki kadınları bir araya getirerek, kendi hikayelerini yaratma ve güzel bir geleceği şekillendirmede aktif rol alma çağrısı yapmayı hedefliyor.

Kadınların erkeklerle eşit şekilde temsil edilmesini, şiddetin her türlüsünden korunmasını, istihdamda hak ettikleri yeri almasını, ayrımcılığı önleyecek yasaların hayata geçirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliği için gereken adımların ivedilikle atılmasını sağlamayı hedefleyen konferansta; girişimcilik, sosyal sorumluluk çalışmaları ve fark yaratan kadın hikayeleri ilham veren konuşmacılarıyla aktarılacaktır.