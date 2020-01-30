Canlı altın fiyatları: Kapanışta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak piyasalarda son durum

Altının gram fiyatı, yüze 0,7 artışla giriş yaparak 304,2 lira seviyelerinde işlem gördü. Ekonomi grafiklerinde işlemine devam eden altın fiyatları gün boyu dalgalanma yaşadı. Hareketini Kapalıçarşı tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı gün sonunda 0,82 artarak 303,90 lira oldu. Peki, tam ve çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükseldi mi? İşte, anlık altın fiyatları...

30 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,20 301,40 303,70 303,90

Cumhuriyet Ata Lira 1.985,00 2.006,00 2.001,00 2.022,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,70 278,80 277,00 281,00

Lira (Tam) Ziynet 1.940,00 1.960,00 1.956,00 1.976,00

Yarım Ziynet 970,00 980,00 978,00 988,00

Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 489,00 494,00

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 30 Ocak Perşembe günü 502 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 304 TL dolaylarında seyretti. Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,027 liradan alınıp 2,047 liradan satıldı. Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,005 TL'den işlem görmeye devam etti.