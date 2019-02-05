Canlı: Altın anlık ne kadardan seyrediyor? Canlı altın fiyatı
Alım ya da satım işlemi yapmak isteyenlerin anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, sabah saatleri itibariyle sorgulanan hususlar arasında yer almaya başladı. Canlı olarak altın fiyatlarını takip etmek isteyen binlerce kişi, internet üzerinde gram ve çeyrek fiyatları hakkında araştırmalarını şu dakikalarda sürdürüyor. İşte, anlık ve canlı olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, canlı olarak sorgulanmaya devam ediliyor. Piyasaların merakla araştırılan konuları arasında yer alan fiyatlar, anlık verilerle sorgulanıyor. İşte, piyasalardan alınan en son altın fiyatları bilgileri
ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT CANLI BİLGİLER
Altın fiyatları, 5 Şubat Salı gününe düşüşle başladı. İşte, anlık ve canlı altın fiyatları bilgileri;
Çeyrek altın 5 Şubat Salı günü, 356 TL’den alınıp, 364 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 218 TL’den alınırken 220 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.468 TL’den alınırken, 1.483 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 713 TL’den alınıyor ve 728 TL’den satılıyor.
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