Canko: Kartlı ödemeler can suyu oldu
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2018 yılı sonunda yüzde 19 büyümeyle yıllık 720 milyar TL'ye, banka kartıyla yapılan ödemelerin ise yüzde 39 büyümeyle 100 milyar TL'ye ulaşacağı öngörülmektedir” dedi.
Canko, 2018 yılında kartlı ödemelerin gelişimi ve 2019 yılı beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomilerin inişli çıkışlı seyrettiği dönemlerde büyümenin sürdürülebilirliği açısından kartlı ödemeler can suyu olduğunu belirtti. 2018'in kartlı ödemelerin pozitif büyüme sergilediği bir yıl olduğunu ifade eden Canko, “2018 nakitsiz ödemeler toplumuna ulaşma yolunda yürüyüşümüzü sürdürdüğümüz bir yıl oldu” ifadesini kullandı. 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15 artan toplam kartlı ödemeler, bu yıl yüzde 21 artarak yıllık 820 milyar TL seviyesine çıkacağını belirten Canko, kamuda kart kabulünün yaygınlaşmasının, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye’nin kart adedinde Avrupa’nın 1 numaralı kart pazarı olmaya devam ettiğini söyleyen Canko, şu ifadeleri kullandı: “Kredi kartı adedinde Avrupa’da en fazla karta sahip İngiltere’nin önünde yer alırken, banka kartı adedinde ise Almanya’nın arkasında 2. sırada yer alıyoruz. Toplam kart adedinde ise Avrupa’da en fazla karta sahip ülke konumumuzu bu yıl da sürdürüyoruz.”
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