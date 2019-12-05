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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Çankırı'da 222 bin 650 dekar tarım arazisi sulandı

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Çankırı'da 222 bin 650 dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projelerle Çankırı'da 2019 yılı içerisinde 222 bin 650 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanıldığı için sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği aktarılan açıklamada, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiği ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanın maksimum seviyeye yükseltildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ve yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığını ifade etti.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Çankırı'da 22 Nisan'da başlayan sulama sezonu, 1 Ekim'de tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Çankırı ilimiz ve ilçelerimizde toplam 222 bin 650 dekar tarım arazisi sulandı. Çankırı il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 222 bin 650 dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 145 milyon lira katkı sağlanmıştır."

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