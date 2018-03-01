Can kurtaracak tünel ulaşıma açıldı

1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olurken, tünelden ilk geçişi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Arslan, Cankurtaran Tüneli üzerinden Karadeniz’in İç Anadolu’ya kestirme olarak bağlanacağını söyledi. Arslan, “Özellikle kış şartlarında kar yağdığı zaman burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getiriyoruz. İsmi üzerinde Cankurtaran. Dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. 5 bin 200 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp ama bu güzergah üzerinde üç tane tünelimiz, dört tane viyadüğümüz, dört tane de köprümüz var. Toplamı yaklaşık 14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzergahı bugün itibarıyla hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle beraber güzergahı 12 kilometre kısaltmış olacağız” dedi.

Arslan, yolun 12 kilometre kısalmış olmasının önemine işaret ederek, şunları belirtti: “Para ile ölçülmez bir durumdur ama yaklaşık 100 milyon liralık bu yolun kısalmasına bağlı olarak her sene tasarruf sağlamış olacağız. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzergah bizim için önemli” dedi.