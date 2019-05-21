Camdan zirve

İZMİR’de İsmet Yorgancılar’ın 1974 yılında kurduğu Yorglass, bugün Türk cam sanayinin en önemli markalarından biri haline geldi. Özellikle dekoratif ve beyaz eşya sektörüne üretim ile öne çıkan marka, bugün 60 ülkeye ihracat yapıyor. 4 farklı üretim tesisinde 700’den fazla kişiyi istihdam eden şirketin kuruluşunu ve büyümesini anlatan Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar, şöyle konuştu:

“Yorglass, İsmet Yorgancılar tarafından 1974 yılında kuruldu. 1987 yılında ilk ısıcam fabrikası ve bir sonraki yıl İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Türkiye’nin ilk dekoratif cam fabrikasını kurdu. 1989 yılında da İstanbul’da cam sanayindeki faaliyetlerimiz gelişmiş beyaz eşya sektörüne cam üreten Orim firması kuruldu. Bu şirket daha sonra satıldı. 2012 yılında endüstriyel cam üretimiyle faaliyetimiz devam ederken pazardan gelen talep ile işlenmiş beyaz eşya camı sektörüne tekrar giriş kararı alındı. Bugün Bolu, Eskişehir ve Manisa tesislerinde faaliyetlerimiz devam ediyor ve bu sektörde ülkemizde birinci, Avrupa’da da ikinci konuma gelmiş bulunuyoruz. Tek fabrika tek ürün stratejisiyle işine odaklanan şirketimiz geçen 5 yılda yıllık yüzde 25 ve üzeri büyüme göstermiştir. Şirketimizin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyle gelecek yıllarda da büyümemizi sürdüreceğiz. Bu konuda geçen yıl yapılan aile işletmeleri arasındaki sürdürülebilirlik yarışmasında ülkemizdeki büyük ölçekli firmalar arasında birinciliği almış bulunuyoruz.

ÜRETİMİN YÜZDE 50’Sİ

Üretim tesislerimiz, endüstriyel cam işleme sektörünün ticari soğutucu, beyaz eşya ve dekoratif cam kollarında faaliyet gösteriyor. Bu üretimleri Manisa, Gebze, Bolu ve Eskişehir’de bulunan üretim tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu tesislerde toplam çalışan sayımız 700’ü aşıyor.

Yıllık ciromuz 100 milyon dolar civarında ve bunun yüzde 50’si ihracattan geliyor. 2019 için benzer bir ciro beklentimiz var. 2020 yılında Manisa tesisimizin tam anlamıyla devreye girmesiyle birlikte yüzde 20 büyüme planlıyoruz. Bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında bir önceki yıla oranla ihracat oranımızı yüzde 20 artırdık. Biz endüstriyel cam işleme faaliyetlerimizi ihracat pazarlarını dikkate alarak yapıyoruz. Bu bağlamda daha fazla üretmek ve ülke ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla üretim ve yatırım stratejilerimizi belirliyoruz.

YENİ PROJELER VAR

2019 ihracat hedefimizde ise yeni pazarlar var. Bu pazarlara girerek ihracat ağımızı genişletmeyi ve ülkemize daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarımız bulunuyor. Bugün Manisa’da gerçekleştirdiğimiz üretim tesisi yatırımımızı bu yıl başında bitirip devreye alma çalışmalarımız var. Şu an üzerinde çalıştığımız 2 ayrı proje bulunuyor. Birisi yurtdışında mevcut işimizle ilgili diğeri tamamen yeni bir iş kolu. Stratejimiz; var olduğumuz sektörlerde ve bölgelerde müşterilerimizin birinci tercihi olmak.”

30 KOBİ’Yİ YURTDIŞINA AÇTI



HAFELE Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, onlarca farklı sektörden çok sayıda KOBİ ile çalıştıklarını belirterek, “30’a yakın KOBİ’yi de ihracatçı yaptık. Portföyümüzdeki ürünlerin tasarım ve çizimleri şirket bünyesinde yapıldıktan sonra üretimini Türkiye’deki KOBİ’lere yaptırdık” dedi. Uytun, temelleri 1923 yılında bir hırdavat dükkanı olarak atılan Hafele’nin, bugün 150 binin üzerindeki ürün seçeneğiyle en modern “hırdavatçısı” olarak tanındığını ve Türk KOBİ’lerini yurtdışındaki pazarlara taşıdığını söyledi. Türkiye’nin ihracat rakamlarının tüm konjonktürel gelişmelere rağmen her sene rekor kırdığını aktaran Uytun, “Bu sene de rakamlar açıklandıkça dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Öte yandan ülkedeki ihracatçı sayısı da giderek artıyor. Bu biraz şirketlerin kabiliyeti ile biraz da globalleşen şirketlerin vizyonu sayesinde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda Hafele ağı içinde belki de bir ilk yaşandı ve aralarında Gürcistan, KKTC, Irak ve Suriye’nin bulunduğu 4 ülke Türkiye’ye bağlandı.”





GENÇ ÇİFTÇİLERE 2.8 MİLYON LİRALIK HİBE

MERSİN’in Mut İlçesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı genç çiftçi hibe desteklerinden yararlanan çiftçiler ürettikleri ürünleri hasat etmeye başladı. Mut ilçesinde, çilek, kayısı, sera, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık alanlarında verilen hibe desteğiyle yeni üretim alanlarının kurulmasını amaçladıklarını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, “Bakanlığımız tarafından verilen genç çiftçilerimize yönelik hibe destekleriyle ailelerin gelir elde etmelerinin ve ekonomiye katkı sağlamalarının yanı sıra ilaçsız, doğal ürünlerin yetiştirilmesine de öncülük etmiş oluyoruz” dedi. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016-2018 yılları arasında ilçede 18-40 yaş arası 95 genç çiftçiye toplam 2 milyon 850 bin lira hibe desteği sağlandığı öğrenildi.

TANESİ 150 LİRAYA BALIK SATIYOR

ORDU’nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür balıkları Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor. Perşembe ilçesinin 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor. Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (havuz) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL’ye kadar yükselebiliyor. Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 25 yıldır kafes balıkçılığı yapan Ali Sezer, levrek balığının İngiltere, Amerika, Hollanda ve Yunanistan ülkelerinde de üretildiğini hatırlattı. Ordu’da ürettikleri levreğin, diğer ülkelere göre daha ucuz sattıklarını ifade eden Sezer, “Somon balığı Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor. Biz de Karadeniz’de bu balığı yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

TURQUALİTY DESTEĞİ İLE MALEZYA PAZARINA GİRDİ

2019 yılında yurtdışı pazar sayısını 35’e çıkarmayı hedefleyen Kopaş Kozmetik, Malezya’yı hedef pazar seçti. Kopaş Kozmetik Genel Müdürü Onur Özyurt, yüksek ekonomik büyüme oranı ve nüfus artış hızıyla önemli bir tüketim ürünleri pazarı olan Güneydoğu Asya’ya, Malezya’da yaptıkları Dalin lansmanı ile güçlü bir giriş yaptıklarını kaydetti. Özyurt, “Stratejik büyüme alanı olarak belirlediğimiz Malezya’da Dalin markalı ürünlerimizi tüketicilerle perakendenin her kanalında buluştururken, Turquality programı kapsamındaki markamızı 360 derece pazarlama aktiviteleri ile destekliyoruz. Nisan ayında hastanelerin doğum servislerinde başladığımız numune dağıtımına ek olarak, yerel Bahasa dilinde hazırladığımız Dalin reklam filmimizle mayıs ayında TV kanallarında yayına başladık. Reklam filmimizin İngilizce versiyonu ise dijital mecralarda yayınlanıyor. Ürünlerimizi Malezyalı annelere her noktada tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.