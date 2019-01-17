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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
17.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı

İstanbul Sancaktepe’de bulunan bir sitedeki lüks dairede yangın meydana geldi. Çamaşır kurutma makinesinin elektrik kablosunda meydana gelen yangın kısa sürede tüm daireye yayıldı. Dairedeki antika halılardan pahalı vazolara kadar yüzlerce eşyayı 6 dakikada küle çeviren yangında ev sakinleri dumandan zehirlenmekten son anda kurtuldu. Aile, uğradıkları zararın karşılanması için tazminat davası açtı.

ALEVLER PENCERELERİ SARDI
Nagehan Tüzün ve iki yetişkin çocuğunun yaşadıkları Sancaktepe’deki bir sitede bulunan dairede geçen aylarda yangın meydana geldi. Yangın, ebeveyn banyosunda bulunan çamaşır kurutma makinasının kablolarının tutuşması nedeni ile meydana geldi. Yangın ile birlikte yoğun bir duman evin içini kapladı. Dakikalar içinde alevler önce yatak odasını daha sonra diğer odaları esir aldı. Alevler kısa süre sonra camları sardı. Dışarıdan bakıldığında dahi korkutucu bir hal alan yangın evin içindeki hemen her şeyi küle çevirdi.

Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı

BOĞULMAKTAN KURTULDULAR

Tüzün ve oğlu, yoğun dumandan boğulmaktan son anda kurtuldu. Kısa süre içinde alevlere teslim olan dairede bulunan el yapımı antika ipek halılardan değerli tablolara, vizon kürklerden pahalı ayakkabı ve çantalara, Tüzün’ün iki çocuğu için hazırladığı çeyiz takımlarından deri koltuklara yüzlerce kalem eşya yanarak küle döndü.

Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı

LÜKS DAİRE HARABEYE DÖNDÜ
İtfaiyenin müdahalesi sonrası soğutma çalışmaları yapılan daire kullanılamaz hale geldi. Büyük yangın sonrası Nagehan Tüzün ilk olarak, çamaşır makinesinin üreticisi olan firma ile temasa geçti. Firma yetkilileri zararın karşılanacağı her türlü yardımın sunulacağını söyledi. Ancak zaman geçtikte bu konuda bir gelişme olmadı. Bir süre sonra, şirketten Tüzün’e bir e-posta mesajı ulaştı. Anılan mesajda dairede yenileme çalışmalarına başlamadan önce Tüzün’ün tüm alacaklarından vazgeçmesini içeren bir protokolü imzalaması talep edildi. Ancak anılan protokol imzalanmayınca yenileme çalışmalarına başlanmadı.
Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı

‘DELİL KARARTMAK İSTEDİLER' İDDİASI
Şirketin gönderdiği elemanları ise, ilk olarak yangının meydana geldiği odanın duvarlarını yıktı, yanan makine ise şirkete götürüldü. Söz konusu odada yıkım yapılmasının nedeninin ise delil karartma olduğu öne sürülüyor. Tüzün, uğradığı zararın tespiti için mahkemeye başvurdu. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinin evde uğranılan zararı tespit ederek kayıt altına aldı.
Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı

SAĞLIĞI DA KÖTÜLEŞTİ
Tüzün, üretici şirket yetkililerinin kendilerine bir daha dönmemesi üzerine bir yandan dairede yenileme çalışmaları başlattı bir yandan da yargı sürecini hızlandırdı. Av. Gizem Ünal aracılığı ile İstanbul Tüketici Mahkemesinde açılan maddi manevi tazminat talepli davada, uğranılan zararın tazmini talep edildi. Dava dilekçesinde, aynı zamanda kanser tedavisi gören Tüzün’ün, yangın olayı sonrası sağlığının daha da kötüleştiği belirtildi.
Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı


MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
Dava dilekçesinde Tüzün için 10 bin TL maddi 200 bin TL manevi, kızı D. B. için 1000 TL maddi 50 bin TL manevi, oğlu C. B. B. için ise 1000 TL maddi 50 bin TL manevi tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde, mahkemenin bilirkişi heyeti oluşturarak rapor hazırlatması talep edildi.
Çamaşır kurutma makinesi lüks daireyi küle çevirdi; aile tazminat davası açtı


Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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