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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.05.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Çam balında 100 milyon dolar ihracat hedefi

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Çam balında 100 milyon dolar ihracat hedefi

Vitamin ve mineraller açısından çok zengin olan ve Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu çam balının daha fazla ihraç edilebilmesi için üretiminin desteklenmesi talep edilirken, teşvik verilmesi halinde Türkiye’nin çam balı ihracatının 100 milyon dolara ulaşabileceği kaydedildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, Türkiye’de yıllık 15 bin ton çam balı üretimi olduğunu, ihracatının ise 10 bin ton seviyesinde olduğunu, çam balına dünya genelinde talep olduğunu, çam balı üretimine teşvik verilmesi halinde Türkiye’nin çam balı ihracatının 100 milyon dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Türkiye’den yapılan bal ihracatında Avrupa ülkelerinin en büyük alıcı olduğu bilgisini veren Kalpaklıoğlu, “Avrupa’ya yapılan bal ihracatının yüzde 90’ı çam balı ihracatı. Avrupa Birliği standartları çok yüksek bizden çok kaliteli ürün talep ediyorlar. Üreticinin ihraç edilebilecek ürün üretmesini teşvik etmeliyiz. Burada üreticiyi Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla teşvik edebiliriz. İhracatçıya ise Ticaret Bakanlığı katma değerli ürün ihracatına göre teşvik verebilir. Ambalajlı bal ihracatı teşvik edilmeli. Zeytinyağındaki teşvik modeli bal teşviki için örnek alınabilir” şeklinde konuştu.

"100 MİLYON DOLARA ULAŞACAK BİR POTANSİYEL VAR"

Türkiye’nin çam balı üretiminde ve ihracatında büyük potansiyel barındırdığının altını çizen Kalpaklıoğlu, şöyle devam etti:
“Çam balında Ege Bölgesi’nde büyük bir potansiyel var. Üreticinin Ege Bölgesi’ndeki üretici ve ihracatçıların dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilmesi ve ihracata uygun kaliteli üretim yapabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Tarım ve Orman Bakanlığımız ilaç kalıntısız, kaliteli bal üreten, bal üreticilerine destek verirse hem üretici, hem ihracatçı, hem ülkemiz kazanır. Bal üreticisi desteklenirse kalite düzelir, ihracatta hem tonaj olarak artar, hem de ortalama ihraç fiyatını arttırma şansı yakalarız. Çam balı ihracatında 100 milyon dolara ulaşacak bir potansiyel var.”

İHRACATTA ARTIŞ

Çam balının vitamin ve mineraller açısından çok zengin bir bal çeşidi olduğu bilgisini veren Kalpaklıoğlu, “Çam balının özelliği sadece Türkiye’de ve Yunanistan’ın adalarında oluyor olması. Avrupa en büyük ihraç pazarımız, Çin ve Japonya bu lezzeti tanımak, tatmak istiyor. Özellikle Japonya bu iş için iyi bir Pazar. Japonlar yeni tatlara açık bir ülke. Üretim kalitesini yükselterek Uzakdoğu pazarında konumumuzu güçlendirebiliriz” dedi.

Türkiye, 2017 yılında 23 milyon 893 bin dolarlık bal ihracatına imza atarken, 2018 yılında yüzde 7’lik artışla 25 milyon 503 bin dolara ulaştı.

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