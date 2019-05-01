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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
01.05.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Çalışma Bakanı Selçuk'tan 1 Mayıs mesajı

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Çalışma Bakanı Selçuk'tan 1 Mayıs mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tebrik yayımladı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birliğin, dayanışmanın, üretim ve alın terinin bir sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularla tebrik ediyorum.

Hükümet olarak 17 yıldır, emekleri ve özverileri ile ülkemizi bugünlere taşıyan çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi hususunda büyük bir mücadele verdik. Sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdik. Sendikalaşma özgürlüğü konusunda geçmişte atılmamış adımları attık.

Bir taraftan emekçi kardeşlerimizin hak mücadelesini omuzlarken diğer yandan da İstihdam Seferberliğimiz ile kadınlarımız, gençlerimiz ve engellilerimiz başta olmak üzere milyonlarca vatandaşımızı istihdam ediyoruz.

Bunları gerçekleştirirken en büyük motivasyonumuz; çalışma hayatının tüm fertlerinden aldığımız görüşler ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz akıl ve güç birliği olmuştur. İşçi, işveren ve devlet olarak oybirliğiyle aldığımız 2019 yılı Asgari Ücret kararımız, ortak bir hedef etrafında bir araya gelebilme şuurumuzun, istişare ve birlik kültürümüzün bir göstergesi niteliğindedir.

Son zamanlarda gündeme gelen; işçi kardeşlerimizin, özellikle mensup oldukları sendikalar konusunda maruz kaldığı çeşitli baskı ve zorba tutumlara karşı devlet olarak koşulsuz desteğimizi bir kez daha yinelemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Anayasal bir hak olan sendika üyeliği en temel özgürlüklerdendir.

Hangi sendika ya da sivil toplum kuruluşuna mensup olacağı şahısların tasavvurundadır, herhangi bir kurum tarafından dikte edilemez.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışanlarımızın, özgür tercihleri ve hak mücadeleleri konusunda 17 yıldır olduğu gibi bugün de tüm denetim ve yaptırım mekanizmalarımız ile yanındayız.

Her daim emekçisinin yanında olmayı hizmet anlayışının merkezine konumlandırmış bir Bakanlık olarak çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

İnanıyorum ki 2023 hedeflerine ulaşmış bir Türkiye; çalışanı, işvereni, sendikası ve kamu kurumları ile 7’den 70’e herkesin eseri olacaktır.

Bu duygularla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün barış ve kardeşlik içinde geçmesini diliyor, bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere, dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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