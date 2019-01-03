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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çalışanların gözü enflasyonda

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Çalışanların gözü enflasyonda

Bugün açıklanacak enflasyon verisi ile memur ve emeklilerin 2019 yılının ilk 6 aylık zamları belli olacak.

Kasım ayında açıklanan tüketici fiyatı endeksi (TÜFE) yüzde 1.44 gerilemişti. Temmuz-kasım arası enflasyon yüzde 10.6 oldu. Memurlar 1 Ocak tarihi itibariyle toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 4’lük zammı alacaklar. Bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon farkı da maaşlara ekleniyor. Bir önceki 6 aylık dönemde zam oranı yüzde 3.5 idi. Memurlar yüzde 4’lük zammın yanı sıra 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5’ini aşan kısmı kadar fark alacaklar. SSK ve Bağ kur emeklileri de temmuz-aralık enflasyonu kadar zam alacaklar. Piyasada aralık enflasyonunun eksi çıkacağı yönünde tahminler yapılıyor. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0.75-0.78 aralığında gerileyebileceği belirtiliyor. Böylece yıllık enflasyonun yüzde 20’nin altına gerileyebileceği dile getiriliyor. Bu durumda memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı da kasım ayı itibariyle ortaya çıkan yüzde 10.6’nın gerisine düşebilecek.

GELİR TARİFESİ BELLİ OLDU

Çalışanları yakından ilgilendiren gelir vergisi dilimleri de belli oldu. 31 Aralık günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında çıkan tebliğe göre 2018 yılında 14 bin 800 liraya kadar gelir elde edenlerden yüzde 15 vergi kesiliyordu. 2019 yılında tarife yüzde 21.6’lık artışla 18 bin liraya çıkarıldı. İkinci grupta da 34 bin liraya kadar elde edenlerden kesilecek vergi yüzde 20 olarak belirlenmişti. Bu tarifedeki 34 bin lira sınırı yüzde 17.6 oranında arttırılarak 40 bin liraya çıkarıldı.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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