Çalışanın haftalık tatili hafta sonu olmak zorunda mıdır?
Çalışanların ve iş verenlerin merak ettiği sorular arasında yer alan, haftalık izinlerin hangi günlerde olması gerektiği veya böyle bir zorunluluk olup, olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki haftalık izni olan personel bu iznini nasıl kullanabilir? Her hangibir gün zorunluluğu var mıdır
Hafta tatilinin kullanılması konusunda kafalarında soru işaretleri olan çalışanlar, kanuna göre hafta tatilinin nasıl kullanılabileceğini merak ediyor. Hafta tatili hangi ün kullanılabilir ve hafta tatilini hak etmenin şartları nelerdir? Cevabı haberimizde...
HAFTA TATİLİ HAFTA SONU MU OLMALIDIR?
İş Kanunu, hafta tatili ile ilgili olarak bu tatili hak etmek için hangi şartların yerine getirilmiş olması gerektiğini söyler ancak herhangi bir gün kıstası belirtmez. Yani hafta tatili haftanın herhangi bir günü kullanılabilir. Kanun, çalışanların haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili hakkı olduğunu söyler.
İş Kanunu hafta tatili hakkında şöyle der: "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir."
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