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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.10.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Çalışanın haftalık tatili hafta sonu olmak zorunda mıdır?

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Çalışanın haftalık tatili hafta sonu olmak zorunda mıdır?

Çalışanların ve iş verenlerin merak ettiği sorular arasında yer alan, haftalık izinlerin hangi günlerde olması gerektiği veya böyle bir zorunluluk olup, olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki haftalık izni olan personel bu iznini nasıl kullanabilir? Her hangibir gün zorunluluğu var mıdır

Hafta tatilinin kullanılması konusunda kafalarında soru işaretleri olan çalışanlar, kanuna göre hafta tatilinin nasıl kullanılabileceğini merak ediyor. Hafta tatili hangi ün kullanılabilir ve hafta tatilini hak etmenin şartları nelerdir? Cevabı haberimizde...

HAFTA TATİLİ HAFTA SONU MU OLMALIDIR?

İş Kanunu, hafta tatili ile ilgili olarak bu tatili hak etmek için hangi şartların yerine getirilmiş olması gerektiğini söyler ancak herhangi bir gün kıstası belirtmez. Yani hafta tatili haftanın herhangi bir günü kullanılabilir. Kanun, çalışanların haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili hakkı olduğunu söyler.

İş Kanunu hafta tatili hakkında şöyle der: "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir."

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