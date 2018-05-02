Çalışana “yüksek gerilim” ücreti
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 2019 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde yüksek gerilim altında çalışıp fark alamayan kamu görevlilerine ilave ücret ödenmesini tavsiye etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda mühendis olarak çalışan bir kişi, KDK’ya yaptığı başvuruda yüksek gerilim altında çalışmasına rağmen ilave ödemesinden
faydalanamadığını belirtti. KDK ise kendisinin ve aynı durumda olan tüm kamu görevlilerinin mağduriyetinin giderilmesini talep eden ismi açıklanmayan şikayetçiyi haklı buldu. Çalışma Bakanlığı’na 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerine “yüksek gerilim ilave ücreti” ödenmesini tavsiye eden KDK, kararında şunları kaydetti:
”Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan dördüncü dönem toplu sözleşmesinde yer alan Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin toplu sözleşmenin tarafları arasındaki görüşmeler neticesinde mutabakata varıldığı ve iki mali yıl boyunca kesin hüküm ihtiva ettiği değerlendirilmiştir. Taraflar arasında yeniden görüşme yapılarak ya da başka yöntemlerle hükümlerinin değiştirilmesine, geri çekilmesine ya da yorum yoluyla genişletilerek uygulanmasına imkan bulunmadığı görülmüştür.
DENGESİZLİĞE FIRSAT VERMEYİN
Belirtilen sebeple bu aşamada sözleşmenin ‘yüksek gerilim ilave ödemesi’ başlıklı maddesine TTK’nın eklenmesinin mümkün olmadığı; ancak Anayasada yer alan ‘kanun önünde eşitlik ilkesi” ile ‘toplu sözleşmeye aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamayacağına ilişkin’ amir hüküm çerçevesinde talebin yerinde olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Bu nedenle 2019 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde yüksek gerilim ilave ücretinin düzenlenmesine ilişkin maddede aynı hizmet kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek gerilim altında çalışan kamu görevlileri arasında dengesizliğe mahal vermeyecek şekilde yeniden düzenleme yapılmasının hukuk ve hakkaniyet açısından yerinde olacağı değerlendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde anılan idarelerce kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, eşitlik ilkelerine uyulması beklenmektedir.
Açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre başvurunun kabulüne, yüksek gerilim altında çalışan diğer kamu görevlilerine yüksek gerilim ücretinin verilmesi hususunun 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde değerlendirilmesi hususunda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.”
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