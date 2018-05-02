Çalışana “yüksek gerilim” ücreti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇalışana “yüksek gerilim” ücreti
GeriEkonomi Çalışana “yüksek gerilim” ücreti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN
02.05.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Çalışana “yüksek gerilim” ücreti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çalışana “yüksek gerilim” ücreti

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 2019 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde yüksek gerilim altında çalışıp fark alamayan kamu görevlilerine ilave ücret ödenmesini tavsiye etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda mühendis olarak çalışan bir kişi, KDK’ya yaptığı başvuruda yüksek gerilim altında çalışmasına rağmen ilave ödemesindenÇalışana “yüksek gerilim” ücreti
faydalanamadığını belirtti. KDK ise kendisinin ve aynı durumda olan tüm kamu görevlilerinin mağduriyetinin giderilmesini talep eden ismi açıklanmayan şikayetçiyi haklı buldu. Çalışma Bakanlığı’na 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerine “yüksek gerilim ilave ücreti” ödenmesini tavsiye eden KDK, kararında şunları kaydetti:

”Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan dördüncü dönem toplu sözleşmesinde yer alan Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin toplu sözleşmenin tarafları arasındaki görüşmeler neticesinde mutabakata varıldığı ve iki mali yıl boyunca kesin hüküm ihtiva ettiği değerlendirilmiştir. Taraflar arasında yeniden görüşme yapılarak ya da başka yöntemlerle hükümlerinin değiştirilmesine, geri çekilmesine ya da yorum yoluyla genişletilerek uygulanmasına imkan bulunmadığı görülmüştür.

DENGESİZLİĞE FIRSAT VERMEYİN

Belirtilen sebeple bu aşamada sözleşmenin ‘yüksek gerilim ilave ödemesi’ başlıklı maddesine TTK’nın eklenmesinin mümkün olmadığı; ancak Anayasada yer alan ‘kanun önünde eşitlik ilkesi” ile ‘toplu sözleşmeye aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamayacağına ilişkin’ amir hüküm çerçevesinde talebin yerinde olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle 2019 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde yüksek gerilim ilave ücretinin düzenlenmesine ilişkin maddede aynı hizmet kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek gerilim altında çalışan kamu görevlileri arasında dengesizliğe mahal vermeyecek şekilde yeniden düzenleme yapılmasının hukuk ve hakkaniyet açısından yerinde olacağı değerlendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde anılan idarelerce kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, eşitlik ilkelerine uyulması beklenmektedir.

Açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre başvurunun kabulüne, yüksek gerilim altında çalışan diğer kamu görevlilerine yüksek gerilim ücretinin verilmesi hususunun 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde değerlendirilmesi hususunda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Çalışana “yüksek gerilim” ücreti

Dış ticaret açığı Nisan'da 6.65 milyar oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?