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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çalışan için deneme 6 ay olabilir

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Çalışan için deneme 6 ay olabilir

ÇALIŞMA hayatının 2020 yılındaki gündemi esnekleşme olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ipuçlarını verdiği düzenlemeler kapsamında, deneme süresi, denkleştirme süresi ve kısmi süreli çalışmada taraflar arasında uzlaşı aranarak revizyon yapılacak.

Oktay sunumunda, “İşgücü piyasasına yönelik yapısal adımlar atılacak. İşgücü piyasasının deneme süresi, denkleştirme süresi, kısmi süreli çalışma konularında taraflar arasındaki mutabakatla esnekleştirilme öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Oktay’ın sözünü ettiği deneme süresi, şu anki çalışma hayatı mevzuatına göre 2 ayla sınırlı bulunuyor. Bu konuda ise iş dünyasının deneme süresinin 4 veya 6 aya kadar çıkarılması yönünde talepleri bulunuyor. Ancak bu konuda bir mutakabat olmadığı için bugüne kadar adım atılmadı.

Bir diğer konu ise, denkleştirme süresi. İş Yasası’nın 63. maddesine göre, işçi ve işverenin anlaşması suretiyle, en fazla 45 saat olabilen haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günlük 11 saatlik çalışma süresini aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabiliyor. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, en fazla 45 saat olabilen normal haftalık çalışma süresini aşamıyor. Bu düzenleme için de uzun süredir tartışmalar sürüyor. İş dünyası sürenin AB mevzuatı kapsamında 6 aya kadar çıkarılmasını savunurken, işçi sendikaları ise, düzenlemenin çalışan haklarında kayba neden olacağını belirterek itiraz ediyor.

YARI ZAMANLIYA FAZLA MESAİ

Kısmi süreli çalışma da, 2020 yılında tartışmaya açılacak düzenlemeler arasında bulunuyor. Kısmi süreli çalışmayla ilgili daha önce çalışma hayatı mevzuatında düzenleme yapıldı. Ancak işverenler bu düzenlemelerin kısmi süreli çalışmaya bir başka deyişle parttime çalışmaya yeterince alan açmadığını belirterek, sosyal güvenlik sisteminde yapılacak revizyonla parttime çalışmanın teşvik edilmesini istiyor. İş dünyasının bir diğer talebi ise, kısmi süreli çalışanlara da fazla mesai yaptırılması hakkının tanınması. İşçi sendikalarının ise, parttime çalışmanın genişletilmesi konusunda kaygıları bulunuyor.
Öte yandan Oktay, tamamlayıcı emekliliğin de gündemlerinde olduğunu belirtti. Oktay, “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı. Oktay “Kayıtlı istihdamın ve prim tahsilatlarının artırılması sağlanarak emeklilik ve sağlık harcamalarının kamu üzerindeki baskısının kontrol altında tutulması hedeflenmekte” dedi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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