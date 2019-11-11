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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.11.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Çalışan anneye 1300 lira destek

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Çalışan anneye 1300 lira destek

Sigortalı çalışan annelere müjde. 0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere,her ay 1300 lira destek sağlanacak.Kayıtlar 13 Kasım’da başlıyor.

Türkiye’de  kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34. Bu oranı artırmak için sosyal güvenlik sisteminde çalışan annelere yönelik birçok haklar sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şimdi bu haklara bir yenisi daha eklemek için harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK), Avrupa Birliği (AB) destekli “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” hayata geçirilecek.

3 YIL SÜRECEK

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulanacak projeyle, hem sigortalı çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Çalışan anne desteği kapsamında aylık 1300 lira (200 Euro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1625 lira (250 Euro) mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek” dedi.

SİGORTALI VE EĞİTİMLİ

Proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına da tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 Euro) mali destek sağlanacağını da belirten Bakan Selçuk, “Bu destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi. Selçuk, sloganı ’sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır’ olan projede, faydalanıcılara verilecek mali yardımın toplamda 160 milyon lirayı bulacağını söyledi.

ÇOCUKLAR KREŞE

Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde geçtiğimiz haftalarda da 0-60 (5 yaşına kadar) aylık çocuklarını kreş, ana okulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira destek sağlanacağı açıklanmıştı. Bu destekten de kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalaması, brüt asgari ücretin iki katını (2019 yılı için 5.116  TL) aşmayan anneler faydalanıyor.

BAŞVURULAR 13 KASIM’DA ALINACAK

Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle devam etti: “Projemize; Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla birlikte ikamet eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı

(MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek.” Başvurular internet üzerinden (www. sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılacak. Ön kayıt 13 Kasım Çarşamba saat 14.00’te alınmaya başlanacak, kesin kayıt ise 26 Kasım Salı günü alınacak.”

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