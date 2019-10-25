Çalışan annelere 650 lira kreş desteği başvuru şartları nedir? Hangi illerde kreş desteği yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Delegasyonu, "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirecek. Peki Çalışan annelere aylık 650 lira destek şartları nedir? Hangi durumda olan vatandaşlarımız bu devlet desteğinden faydalanabilecekler ve başvurular hangi tarihte alınacak? İşte detaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak."

ANNELERE TOPLAM 169 MİLYON LİRA YARDIM

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi.

Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacağına dikkati çeken Selçuk, "Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakimi.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

ANNELERE VERİLECEK MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR?

Annelere verilecek mali destek miktarı aylık 100 Avro'dur. Bu mali destek, çocuğunuzu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi) gönderdiğinizde ortaya çıkacak olan masraflarınızın bir kısmını karşılamaya yönelik olacaktır. Ayrıca projeye kayıt olduğunuz ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 Avro ödenecektir. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecektir. Çocuğunuz 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecektir.

FAYDALANICI ANNELERİN AYLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

• Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

• Takvim ayları itibarıyla; bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

• 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.

• Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak ödemelisiniz. Ödemeniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin hesabına, çocuğunuzu gönderdiğiniz ayı takip eden ayda, banka havalesi/EFT yoluyla yapılmalıdır. Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

MALİ DESTEKTEN KİMLER VE KAÇ ANNE FAYDALANABİLECEKTİR?

Projenin başvuruları 15 Ekim Salı günü saat 14.00'da başladı.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) çocuk sahibi olmanız,

• Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Projeden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.),

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç),

• Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancınızın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması, (2019 yılı için 5.116,80 TL)

• 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli göndermeniz gerekmektedir.

• Projenin uygulanacağı illerde, ilk ön kayıt yapan ve şartları sağlayan aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanacaktır. İllere göre mali destekten faydalanacak kişi sayısı: İstanbul 3250, Ankara 1500, İzmir 1500, Antalya 1500, Bursa 1250, Malatya 750, Elazığ 500'dür.

Hurriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın konu ile ilgili yazısı;

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri adı altında yeni proje başlattı. Bu kapsamda 7 ilde çalışan annelere her ay 100 Euro, yani 650 lira destek verilecek. Ayrıca çocuğun kırtasiye giderleri de ödenecek. Böylece annelerin kreş, anaokulu, gündüz bakımevi gibi çocuğun okulöncesi eğitim ve bakım kurumuna gönderilmesi durumunda ortaya çıkacak masrafları karşılanacak. İlk önce kayıt yaptıran 10 bin 250 anneye gerekli şartları yerine getirmesi halinde 26 milyon Euro ödenecek. Peki, kimler bu destekten yararlanabilecek?

1- Destekten hangi anneler yararlanacak?

0-60 ay arasında küçük çocuğu olan ve yeni çalışmaya başlayacak olan veya doğum öncesi çalıştığı işyerine dönecek olan ya da mevcutta işi olan anneler yararlanacak.

2- Destek kapsamında neler karşılanacak?

Kreş, anaokulu, gündüz bakımevi gibi çocuğun okulöncesi eğitim ve bakım kurumuna gönderilmesi durumunda ortaya çıkacak olan masrafların bir kısmı ödenecek.

3- Verilecek destek miktarı nedir?

Annelere verilecek destek miktarı aylık 100 Euro (650 lira). Ayrıca projeye kayıt olunduğunda ilk ay bir kereliğine kırtasiye masrafları için 100 Euro daha ödeniyor.

4- Neden TL değil de Euro?

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen bir proje. Projeyi SGK yürütüyor. Amaç ise kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi.

5- Destek ne kadar sürecek?

En fazla 24 aya kadar mali destek sağlanacak ki, bu da toplam 2.400 Euro, yani 15.570 lira ediyor. Çocuk 72 aylık olunca ya da ilkokula başlayınca destek kesiliyor.

6- Destekten tüm anneler yararlanabilecek mi?

Sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya illerinden birinde ikamet eden annelere destek verilecek; çünkü Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi bu illerde uygulanıyor.

7- Şartlar neler?

Öncelikle destek için başvuru yapıldığında 0-60 ay aralığında -buna 60’ınca ay da dahil- çocuk sahibi olunması gerekiyor. İkincisi, annenin çocuğuyla aynı evde oturuyor olması gerekiyor. Bunların dışında bir işverenin yanında işçi statüsüyle, yani 4/a sigortalı olarak çalışılıyor olması, 100 Euroluk destek için başvurulduğu tarih itibariyle son bir yılda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen kazancın aylık ortalamasının brüt asgari ücretin iki katını –ki, bugün için bu rakam 5.116 lira- aşmıyor olması da şart. Bunların dışında destek almak isteyen annelerin Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çocuklarını düzenli göndermesi gerekiyor. SGK’ya devredilmeyen banka sandıklarına bağlı olarak çalışan anneler ise bu imkan yararlanamayacak.

8- 7 ildeki tüm anneler destek alabilecek mi?

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya illerinde aylık ortalama 10 bin 250 anneye mali destek verilebilecek. Bunun için de illere göre bir kontenjan tanınmış. Bu kapsamda da İstanbul’da 3.250, Ankara’da 1.500, İzmir’de 1.500, Antalya’da 1.500, Bursa’da 1.250, Malatya’da 750 ve Elazığ’da 500 anneye aylık 100’er Euro ödeme yapılabilecek.

9- Destek süresince yapılması gerekenler neler?

Mali destek hakkından yararlanan annelerin öncelikle çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine düzenli olarak götürmesi gerekiyor. Annenin de bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışması gerekiyor. Ayrıca Halk Bankasında bir hesap açtırılması ve kreş ya da anaokulunun aylık ödemelerinin bu hesap üzerinde ödenmesi gerekiyor.

10- Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuracak anneler işlemlerini e-devlet üzerinden yapacak ve ön kayıt yaptıracak. Ardından SGK’dan randevu alacak ve gerekli evrakları tamamlayacak. Ön kayıt sonrası gerekli şartlar sağlandıktan sonra SGK’nın proje ofislerinde kesin kayıt yaptırılacak.

11- Başvurular başladı mı?

Evet, başvurular 15 Ekim tarihi itibariyle başladı ve proje 31 Mart 2022’de son bulacak.

12- Mali destek hangi durumlarda kesilir?

Çocuk, 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek alınmamış olsa da destek sona erecek. Destek için gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda da kesilecek. İşten ayrılma, şehirden taşınma gibi durumların da bildirilmesi gerekiyor.

13- Anne işten ayrılır ya da işten çıkartılırsa destek devam edecek mi?

Bu durumda çocuk, anaokuluna ya da kreşe devam ediyorsa en fazla 3 ay boyunca destekten yararlanılabilecek.

14- Çocuk, yarım gün eğitim alıyorsa anne destekten yararlanabilir mi?

Çocuğun okulöncesi eğitim ya da bakım kurumuna tam gün düzenli gitmesi gerekiyor. Bu çerçevede iki öğretim yapan okullara ya da bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede de etüde ya da çocuk kulüplerine devam ettirilmesi lazım.

15- Bugün için destekten yararlanamayan annelerin hakkı bitiyor mu?

Proje kapsamında asıl listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Asıl listede yer alıp da destek alan annelerin süreyi doldurması ya da şartların değişmesi nedeniyle destekleri kesildiğinden yedek listedekilere mali destek sağlanacak.