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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.11.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Calhoun: Boeing CEO’su 2019 yılı teşvik primini almayacak

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Calhoun: Boeing CEO’su 2019 yılı teşvik primini almayacak

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun, ABD Temsilciler Meclisi’nden gelen ağır eleştiriler üzerine, şirketin CEO’su Dennis Muilenburg’un 2019 yılınaki teşvik primini almayacağını açıkladı.

CNBC’de bir programa katılan Calhoun, CEO Muilenburg’un, Boeing 737MAX kazalarıyla ilgili Kongre’de ifade verdiğini anımsattı ve ifadesi sırasında, Temsilciler Meclisi üyelerinden ağır eleştirilerin geldiğini anımsattı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, ifadesi sırasında CEO Muilenburg’un 2018 yılında 20 milyon doların üzerinde teşvik primi aldığını öğrendikten sonra, Boeing 737 MAX kazalarına karşın, bu kadar çok prim almış olmasından dolayı kendisine ağır eleştiriler yapmışlar, kınamışlardı.

Boeing 737MAX kazalarına ilişkin gelişmeler üzerine, şirketin Yönetim kurulu Başkanlığı görevini geçen Ekim ayında Calhoun üstlenmiş, Muilenburg ise, şirketteki 737MAX model uçakların güvenli bir şekilde uçuşlarını sağlamak üzere yürütülen çalışmalar nedeniyle tam zamanlı olarak CEO’luk görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

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