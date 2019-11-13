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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Özge EĞRİKAR
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cağaloğlu davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Cağaloğlu davası

Paşabahçe, tarihi 1700’lü yıllara dayanan Cağaloğlu Hamamı’nın ismini bir ürününde kullandığı gerekçesiyle davalık oldu. Cağaloğlu Hamamı’nın sahibi Faris Çağ Çağdaş, marka hakkının ihlal edildiğini belirterek 42 bin TL’lik tazminat davası açtı. Paşabahçe tarafından satışa sunulan ‘Cağaloğlu Hamamı Mumluk’ isimli ürünün internetten satışı da durduruldu.

TARİHİ Cağaloğlu Hamamı’nın sahibi Faris Çağ Çağdaş, ‘Cağaloğlu Hamamı’ markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Paşabahçe Mağazaları AŞ’ye dava açtı. Paşabahçe Mağazaları’nın internette ‘Cağaloğlu Hamamı Mumluk’ adlı cam ürünü 1595 liraya sattığını öne süren Çağdaş, marka hakkının ihlal edildiğini öne sürerek 42 bin liralık tazminat talep etti.

İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nede açılan davada Çağdaş’ın ‘Cağaloğlu Hamamı’ markalasının sahibi olduğu belirtildi. Çağdaş’ın bir süre önce internet sitelerinde markasının kendisinden izin alınmadan kullanıldığını gördüğünün anlatıldığı dilekçede, “Davalı Paşabahçe Mağazaları AŞ, ‘Cağaloğlu Hamamı Mumluk’ adıyla ve üzerinde Cağaloğlu Hamamı’nın resminin de bulunduğu bir ürünü 1.595 liraya satmıştır. Satılan ürünün yanında Cağaloğlu Hamamı hakkında bilgilere de yer verilmiştir. Satılan ürünün yanında, ‘Cağaloğlu Hamamı, Sultan 1.Mahmut Dönemi’nde 1740-1741 yıllarında yapılmış, İstanbul’un en büyük çifte hamamlarından biridir. Mimarı bilinmemekle beraber barok üslupta inşa edilmiştir. Davalı şirket, Cağaloğlu Hamamı’nın ününden faydalanmak istemiştir. Bunu da hem marka adını kullanarak, hem hamamın iç görselini aynen ürünün (cam mumluk) üzerine yerleştirerek, ayrıca bir de tarihçesine değinerek satışa sunmuştur” denildi.

MARKA HAKKI

Faris Çağ Çağdaş’ın avukatları dava dilekçesinde “Her ne kadar internetten satışı durdurulsa da üretimi yapılan bu ürünlerin davalı şirketin elinde olduğundan tekrar satışının yapılması ihtimali vardır. Marka hakkına tecavüzünün engellenmesini ve ürünlere el konulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Davalı şirketin Çağdaş’a ait marka hakkına tecavüzü ve bu yolla haksız rekabet teşkil eden eylemleri sebebiyle şimdilik bin lira maddi tazminat, bin lira itibar tazminatı ve 40 bin lira da manevi tazminatın davalı şirketten tahsilini talep ediyoruz” dediler.

Cağaloğlu davası

‘ÜRÜNLERİ SATIŞTAN KALDIRDIK’

KONUYLA ilgili Paşabahçe, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “1999’dan bu yana ‘Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları’nı müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız. Cağaloğlu Hamamı’ndan esinlenerek tasarlanan bir mumluk da bu vizyon ile koleksiyonda yer almıştır. Bu ürüne ilişkin iletilen bildirim sonucunda ürün hukuki süreç tamamlanıncaya kadar satıştan kaldırılmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Bu süreçte yasal haklarımız sonuna kadar gözetilecektir.”

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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