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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
20.06.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Çadırsal dönüşüm

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Çadırsal dönüşüm

İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurları çadırda yaşamaya başladı. Geçen hafta bir aile yarım bırakılan inşaat alanına çadır kurarak durumu protesto etmişti. Seslerini duyurmak isteyen diğer aileler de çadır kurunca bölgede bir ‘çadırkent’ oluştu. Yüzlerce aile yarım kalan projelerin tamamlamasını bekliyor. Fikirtepe’de bir yandan tamamlanan lüks rezidanslarda yaşam başlarken, bir yanda tozun toprağın içinde çadır yaşamı sürüyor.

Çadırsal dönüşümİSTANBUL’da Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe bölgesi kentsel dönüşümün en sancılı yaşandığı alan oldu. Yaklaşık 7 yıl önce başlayan dönüşüm süreci hala sürüyor. Kimi firmalar projeleri yaptı, teslim etti. Kimi firmalar iflas etti ve bakanlık devreye girdi. Bölgeden en son mağdur haberi ise dizi film sektöründen bilinen Pana Yapı ile anlaşanlardan gelmişti. Hürriyet’in şubat ayında gündeme getirdiği mağduriyet hala çözüm bekliyor. Geçen hafta, evi yıkılan ama yenisi yapılmayan bir aile proje alanına giderek çadır kurmuştu. Kira yardımı alamadığı için zor durumda kaldıklarını belirten vatandaşlar bu aileye destek verince alanda çadır sayısı arttı. Şimdi bölgede milyonluk rezidanslara komşu bir ‘çadırkent’ var. Bölgeyi ziyaret ettik, inşaat çalışmalarının durduğu şantiye alanına çadır kuran vatandaşı dinledik.

Çadırsal dönüşüm

SOKAKTA KALDIM
“Müteahhite 3 katlı bahçeli evimi verdim, şimdi sokakta kaldım. Evimin betonunu sırtımda taşıdım da yaptım. Kimin ne hakkı var bana bunu yaşatmaya” Bu sözlerin sahibi 72 yaşındaki Şanım Şimşek. Onun gibi yüzlerce kişi çadırkentte nöbet tutuyor. Çoğu emekli maaşıyla yaşadıklarını, kiralarını ödeyemedikleri için sokakta kaldıklarını söylüyor. Seslerini duyurmak için 8 gün önce tek bir çadırla başlayan süreçte Fikirtepe’deki diğer firmaların mağdurlarında da destek aldıklarını belirten vatandaş “Sorunumuz çözülene kadar buradayız” diyor.

Evsiz kalınca çadır kurdu
Evsiz kalınca çadır kurdu

Çadırsal dönüşüm

RUH SAĞLIMIZ BOZULDU
6 aydır kira yardımı alamadığını belirten 58 yaşındaki Hamdi Bıçakçı, “1800 lira emekli maaşım, 1900 lira kiram var. Evimizden barkımızdan olduk, geçinemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum” diyor. Mağdurlar Fikirtepe’de uzun süren dönüşüm sürecinde hem ruhsal hem de beden sağlıklarının bozulduğuna da dikkat çekiyor. İddialara göre evini kaybettiği için intihar eden de var. Çadırkentte konuştuğumuz Engin Bey, bölgedeki beton santralları ve yıkım çalışmaları nedeniyle solum sorunu yaşandığını söylüyor. Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz, 2016’dan sonra Fikirtepe’de 9 beton santrali açıldığını belirtiyor ve şunları söylüyor, “İnşaatlar olsun diye kuruldu deniyor ama bölgedeki firmalar bu santrallerden alım dahi yapmıyor. Hepimizin hayatı alt üst oldu. Fikirtepe dönüşüm atölyesi haline geldi. Dilerim buradaki hatalar diğer ilçelerde olmaz. Çadırkentte başlayan hareket bir direniş değil, hak arama. Bu hak arama da sürecek.”

Mağdurlar vadisi
Mağdurlar vadisi

Çadırsal dönüşüm

SORUN NASIL BAŞLADI?
FİKİRTEPE’de Pana Yapı ile anlaşanların mağduriyeti şöyle başladı: Vatandaşın 2011‘de el sıkıştıkları Selimoğlu İnşaat’ı dizi sektöründen de tanınan Pana Holding satın aldı. 2016’da vatandaş evini terk etti, başka ilçelerde kiraya çıktı. Vatandaşın eski evi yıkıldı, yenisinin yapılması beklenirken inşaat çalışmaları durdu. Hem evleri yıkılan hem de yeni yapılacak projelerden ev alan vatandaşın hayalleri yarım kaldı. Dönüşümzedeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi ve şirket hakkında suç duyursunda bulundu. Mali sorun yaşayan inşaat şirketi ise firmanın eski üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçladı. Yöneticiler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Çadırsal dönüşüm

Öte yandan Fikirtepe’de toplam 61 yapı adası var. Bunları 22’si sorunlu. Kiminde birden fazla inşaat firması imza topladığı için, kiminde anlaşmalar bitmediği için kimin de ise firma mali sorun yaşadığı için süreç sağlıklı ilerlemiyor.

Çadırsal dönüşüm

10 BİN AİLE ÇÖZÜM BEKLİYOR
MAĞDURLAR adına konuşan Engin Akgüzel süreci şöyle anlatıyor:

“Pana Yapı’nın Fikirtepe’de 4 şantiye alanı var. Birinde inşaat bitti ama evlerin üzerinde haciz var.  3’ünde bir yılı aşkın süredir çivi çakılmıyor. Kentsel dönüşümde evini bu firmaya verip mağdur olan 1000 aile var. Yeni ev alan da 600 aile. Aylardır yaptığımız suç duyurusuna cevap alamayınca 8 gün önce bir çadır kurduk, bugün 7 çadır oldu. Her gün bu sayı artıyor. Fikirtepe’de diğer firmalarla birlikte 10 bini aşkın mağdur aile var. Çadır kent bir firmanın değil tüm mağdurların alanı oldu. Yağmura fırtınaya rağmen bu mücadelemiz sürüyor. Birkaç gündür süren yağmurla tüm eşyalarımız ıslandı, çadırlar zarar gördü. Ama yine de buradayız. Firmayla en son 20 gün önce görüştük, ‘param yok’ dedi. Şimdi telefonlarımız açılmıyor. Mali sorunları olduğunu söyleyen firma yeni şirket alıyor, dizi film sektöründe işlerine devam ediyor. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girmesini ve sorunumuzun çözümünü talep ediyoruz.”

Çadırsal dönüşüm

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