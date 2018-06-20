Çadırsal dönüşüm

İSTANBUL’da Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe bölgesi kentsel dönüşümün en sancılı yaşandığı alan oldu. Yaklaşık 7 yıl önce başlayan dönüşüm süreci hala sürüyor. Kimi firmalar projeleri yaptı, teslim etti. Kimi firmalar iflas etti ve bakanlık devreye girdi. Bölgeden en son mağdur haberi ise dizi film sektöründen bilinen Pana Yapı ile anlaşanlardan gelmişti. Hürriyet’in şubat ayında gündeme getirdiği mağduriyet hala çözüm bekliyor. Geçen hafta, evi yıkılan ama yenisi yapılmayan bir aile proje alanına giderek çadır kurmuştu. Kira yardımı alamadığı için zor durumda kaldıklarını belirten vatandaşlar bu aileye destek verince alanda çadır sayısı arttı. Şimdi bölgede milyonluk rezidanslara komşu bir ‘çadırkent’ var. Bölgeyi ziyaret ettik, inşaat çalışmalarının durduğu şantiye alanına çadır kuran vatandaşı dinledik.

SOKAKTA KALDIM

“Müteahhite 3 katlı bahçeli evimi verdim, şimdi sokakta kaldım. Evimin betonunu sırtımda taşıdım da yaptım. Kimin ne hakkı var bana bunu yaşatmaya” Bu sözlerin sahibi 72 yaşındaki Şanım Şimşek. Onun gibi yüzlerce kişi çadırkentte nöbet tutuyor. Çoğu emekli maaşıyla yaşadıklarını, kiralarını ödeyemedikleri için sokakta kaldıklarını söylüyor. Seslerini duyurmak için 8 gün önce tek bir çadırla başlayan süreçte Fikirtepe’deki diğer firmaların mağdurlarında da destek aldıklarını belirten vatandaş “Sorunumuz çözülene kadar buradayız” diyor.

RUH SAĞLIMIZ BOZULDU

6 aydır kira yardımı alamadığını belirten 58 yaşındaki Hamdi Bıçakçı, “1800 lira emekli maaşım, 1900 lira kiram var. Evimizden barkımızdan olduk, geçinemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum” diyor. Mağdurlar Fikirtepe’de uzun süren dönüşüm sürecinde hem ruhsal hem de beden sağlıklarının bozulduğuna da dikkat çekiyor. İddialara göre evini kaybettiği için intihar eden de var. Çadırkentte konuştuğumuz Engin Bey, bölgedeki beton santralları ve yıkım çalışmaları nedeniyle solum sorunu yaşandığını söylüyor. Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz, 2016’dan sonra Fikirtepe’de 9 beton santrali açıldığını belirtiyor ve şunları söylüyor, “İnşaatlar olsun diye kuruldu deniyor ama bölgedeki firmalar bu santrallerden alım dahi yapmıyor. Hepimizin hayatı alt üst oldu. Fikirtepe dönüşüm atölyesi haline geldi. Dilerim buradaki hatalar diğer ilçelerde olmaz. Çadırkentte başlayan hareket bir direniş değil, hak arama. Bu hak arama da sürecek.”

SORUN NASIL BAŞLADI?

FİKİRTEPE’de Pana Yapı ile anlaşanların mağduriyeti şöyle başladı: Vatandaşın 2011‘de el sıkıştıkları Selimoğlu İnşaat’ı dizi sektöründen de tanınan Pana Holding satın aldı. 2016’da vatandaş evini terk etti, başka ilçelerde kiraya çıktı. Vatandaşın eski evi yıkıldı, yenisinin yapılması beklenirken inşaat çalışmaları durdu. Hem evleri yıkılan hem de yeni yapılacak projelerden ev alan vatandaşın hayalleri yarım kaldı. Dönüşümzedeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi ve şirket hakkında suç duyursunda bulundu. Mali sorun yaşayan inşaat şirketi ise firmanın eski üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçladı. Yöneticiler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Öte yandan Fikirtepe’de toplam 61 yapı adası var. Bunları 22’si sorunlu. Kiminde birden fazla inşaat firması imza topladığı için, kiminde anlaşmalar bitmediği için kimin de ise firma mali sorun yaşadığı için süreç sağlıklı ilerlemiyor.

10 BİN AİLE ÇÖZÜM BEKLİYOR

MAĞDURLAR adına konuşan Engin Akgüzel süreci şöyle anlatıyor:

“Pana Yapı’nın Fikirtepe’de 4 şantiye alanı var. Birinde inşaat bitti ama evlerin üzerinde haciz var. 3’ünde bir yılı aşkın süredir çivi çakılmıyor. Kentsel dönüşümde evini bu firmaya verip mağdur olan 1000 aile var. Yeni ev alan da 600 aile. Aylardır yaptığımız suç duyurusuna cevap alamayınca 8 gün önce bir çadır kurduk, bugün 7 çadır oldu. Her gün bu sayı artıyor. Fikirtepe’de diğer firmalarla birlikte 10 bini aşkın mağdur aile var. Çadır kent bir firmanın değil tüm mağdurların alanı oldu. Yağmura fırtınaya rağmen bu mücadelemiz sürüyor. Birkaç gündür süren yağmurla tüm eşyalarımız ıslandı, çadırlar zarar gördü. Ama yine de buradayız. Firmayla en son 20 gün önce görüştük, ‘param yok’ dedi. Şimdi telefonlarımız açılmıyor. Mali sorunları olduğunu söyleyen firma yeni şirket alıyor, dizi film sektöründe işlerine devam ediyor. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girmesini ve sorunumuzun çözümünü talep ediyoruz.”