Çadıra hücum!
İstanbul’da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar çadıra hücum etti. Google’a göre çadır aramaları 5 yılın zirvesine çıktı. Elektronik ticaret sitelerinde çadır, uyku tulumu, deprem sensörü, düdük ve el feneri aramaları yüzlerce kat arttı. Bu malzemelerin satışları ise normal günlerin ortalamasına göre 4-5 kat fazla oldu.
İSTANBUL’DA meydana gelen deprem sonrası çok sayıda vatandaş yaşadığı tedirginlik nedeniyle geceyi evinde geçiremezken parklara ve açık alanlara gitti. Bu duruma hazırlıksız yakalanan binlerce vatandaş da çadır almak için marketlere ve dükkanlara koştu. Ancak gittikleri noktalarda çadır bulamadı. Google istatistiklerine göre Türkiye konumundan yapılan ‘çadır’ konulu aramalar son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Google üzerinden yapılan aramalarda deprem çantası başlığı en üst sıralara çıktı. Gittikleri noktalarda çadır ve diğer malzemeleri bulamayan vatandaşların ilk tercihi ise e-ticaret platformları oldu.
ARAMA VE SATIŞLAR KATLANDI
Deprem sonrası çadır ve düdük gibi malzemelerin aramalarında ve satışlarında büyük bir artış yaşadıklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Platformları incelediğimizde geçen haftanın ortalamasına göre büyük bir artış gördük. Özellikle çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında ortalama 4 kaç artış yaşandı“ dedi. Erturan, deprem sonrası yapılan Hepsiburada aramalarına göre geçen haftaya kıyasla düdük araması 7 kat, powerbank araması 2 kat, deprem çantası araması 10 katın üzerinde oldu çadır 3 kat ve el feneri aramasında 3 kat artış yaşandığını açıkladı.
232 KATLIK ARTIŞ
DEPREM sonrası satış ve arama rakamlarının arttığını belirten GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, şöyle konuştu: “Eylül ayındaki adet bazında günlük satış ortalamamıza göre önceki gün düdük satışlarının 15 kat, deprem ve ilkyardım çantası satışlarının 6.5 kat, el feneri satışlarının 3 kat, uyku tulumu satışlarının ise 2.5 kat arttığını gördük. Ayrıca aynı tarihte battaniye satışlarında yüzde 70, çadır satışlarında ise yüzde 35 artış gerçekleşti. Deprem çantasında en çok talep edilen ürünlere baktığımızda fiyat aralığının 102 ila 250 TL arasında değiştiğini gözlemliyoruz. Arama sonuçlarına baktığımızda ise eylül ayı günlük ortalamasına göre deprem çantası aramalarının 232 kat, deprem sensörü aramalarının 64 kat, dolap sabitleyici aramalarının 32 kat, düdük aramalarının 13 kat, ilk yardım kiti aramalarının 10 kat ve el feneri ile çocuk uyku tulumu aramalarının ise 3 kat arttığını görüyoruz. Tüm bu sonuçlar bize deprem öncesi koruyucu ve afet sonrası yardımcı önlemleri artırma konusunda bir hareketlenme başladığını gösteriyor.”
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