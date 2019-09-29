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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Çadır, düdük, el feneri, battaniye satışları katlandı

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Çadır, düdük, el feneri, battaniye satışları katlandı

İstanbul'daki depremin ardından önlem almak isteyen vatandaşlar internette deprem çantasında bulunması gerekenleri aradı.

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşların e-ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri katlandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 35’ten fazla kategoride sundukları 25 milyonu aşkın ürün çeşidiyle müşterilerin her türlü ihtiyacını hızlı, pratik ve güvenilir şekilde karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Ürün çeşitliliklerini müşterilerin yeni ihtiyaçları, alışkanlıkları ve değişen trendlere göre güncelleyip her geçen gün daha da zenginleştirdiklerini ifade eden Erturan, “İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrasında Hepsiburada trend verilerini incelediğimizde, bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı. Çadır satışları, bir önceki haftanın aynı gününe göre 3 kat artış gösterdi.” diye konuştu.

DEPREM ÇANTASI ARAMASI 10 KAT ARTTI

Mutlu Erturan, aynı zamanda çadır, el feneri ve deprem çantası gibi aramaların bir önceki haftanın aynı gününe göre 10 katın üzerinde artış gösterdiğini vurgulayarak, “Deprem sonrası yapılan Hepsiburada aramalarına göre, düdük aramasında 7 kat, powerbank aramasında 2 kat, deprem çantası aramasında 10 katın üzerinde ve el feneri aramasında 3 kat artış görüldü.” dedi.

Hepsiburada müşterilerinin platform üzerinde 7,90 liradan başlayan fiyatlarla el fenerleri, 249 TL’den başlayan fiyatlarla deprem çantası ve tüm ilk yardım ihtiyaçlarını içeren ürünler bulabildiğini aktaran Erturan, aynı zamanda 9,90 TL’ye düdük bulabilirken, 25 TL’den başlayan fiyatlarla battaniye satın alabildiğini anlattı.

“ÇADIR SATIŞLARI YÜZDE 35 ARTTI”

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını belirterek, “Dilerdik ki tüm Türkiye olarak depreme her zaman hazırlıklı olalım ancak satış ve arama rakamlarımız, depremin ardından bazı ürünlerin satış rakamlarının ve aranma oranlarının arttığına işaret ediyor.” dedi.

Elçin, eylül ayındaki günlük satış ortalamasına göre deprem sonrasında adet bazında battaniye satışlarının yüzde 70, çadır satışlarının ise yüzde 35 artış gösterdiğini gözlemlediklerini vurgulayarak, “Tüm bu sonuçlar bize deprem öncesi koruyucu ve afet sonrası yardımcı önlemleri artırma konusunda bir hareketlenmenin başladığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

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