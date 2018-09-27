Buzları eriten tünel

KUZEY Irak’ta Erbil ile Türkiye sınırı arasında kilometrelerce uzanan bol virajlı büyük bölümü tek şeritli yol, Dohuk’u geçtikten hemen sonra Avrupa standartlarında modern bir tünel ile kesiliyor. 3 bin 600 metre uzunluğunda iki tüp halinde açılan tünel sadece birçok ölümlü kazanın yaşandığı eski yola alternatif olmakla kalmıyor. Ayrıca Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki mesafeyi her anlamda kısaltacak bir eser olarak da ön plana çıkıyor. Bunun en büyük kanıtı ise önceki gün gerçekleşen Gali Zaho Tüneli’nin resmi açılış töreni.



20 DAKİKAYA İNECEK

141 milyon dolara mal olan tüneli inşa eden Limak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’ye hem açılış töreninden önceki baş başa görüşmesi sırasında hem de törendeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Barzani törende yaptığı konuşmada, “Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar buradan Nihat Beye teşekkür ediyorum. Limak Holding ile daha fazla projeyi hayata geçirme konusunda ümitliyim. Bizim selamlarımızı, Kürdistan bölgesinin selamlarını ve halkımızın selamlarını sayın Türkiye Cumhurbaşkanına iletin. Aramızdaki ilişkinin her iki tarafından da lehine her geçen gün daha iyi ve daha güçlü olması konusunda ümitliyim”dedi.



İki tarafın selamlaşması referandum sürecinde gerilen ilişkilerin giderek yumuşadığının sinyali olarak algılandı. Bilindiği gibi Neçirvan Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine de katılmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok vilayetinde yapılan 3.600 metre uzunluğundaki tünel, 1 saatte aşılan yolu 20 dakikaya indirerek zamandan tasarruf sağlayacak, ticaretin ivmesini hızlandıracak ayrıca birçok ölümlü kazanın yaşandığı eski yola alternatif olacak. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Nihat Özdemir ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ın katıldığı törenle açılan tünel ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunacak.







141 MİLYON DOLAR

Başbakan Barzani de açılış konuşmasında, tünelin stratejik önemine vurgu yaparak, “Bu tünelin inşa edilmesiyle, halkımızın Türkiye ve Irak ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir kalkınma yaşanacak” dedi. Yaşanan sıkıntılar yüzünden tünelde inşaat sürecinin bir müddet askıya alındığını hatırlatan Barzani, tüm engellere rağmen Limak’ın projeyi başarılı bir şekilde tamamladığını ifade etti. Çift geliş, çift gidiş iki tüpten oluşan tünel, 141 milyon dolara mal olurken, geçişler ücretsiz olarak yapılıyor. İnşaata Mayıs 2013’te başlanılmıştı.



DEAŞ DURDURAMADI

ERBİL’den İstanbul’a dönüş yolunda uçakta bir grup gazeteciyle sohbet eden Nihat Özdemir, “İşlerin büyük bölümünü tamamladıktan sonra terör tehdidi yüzünden çalışmalarımızı bir süre askıya almak zorunda kaldık. Ama asla projeden çekilmeyi düşünmedik. Tünelin inşası süresince 300’ü Türkiye’den, 200’ü Irak’tan olmak üzere 500 kişiye istihdam sağladık. Terör saldırıları sırasında şantiyeyi boşaltmıştık ardından hızlı çalışarak vaat ettiğimiz kalitede tüneli tamamladık” dedi. Özdemir, grup olarak bölgede yeni projelere hazır olduklarını da söyledi.



KUZEY IRAK CANLANIYOR

NİHAT Özdemir 6 ay önce üzerine adeta ölü toprağı serilmiş bir izlenim edindiği Kuzey Irak’ın yeniden hareketlendiğine dikkat çekerek, “Türkiye ile siyasi ilişkiler düzelmeye başladı. Bunun ekonomide etkisi kısa sürece görülecek. Pazar günü Kuzey Irak’ta yapılacak seçimlerin ardından Barzani’nin davetiyle yeniden Erbil’e yeniden geleceğim. Masada baraj, otoyol, enerji santralli ve tesislerin içinde olduğu yeni yatırımlar var. Barzani de ‘Çok projemiz olacak gelin görün’ dedi. Sadece Erbil-Habur otoyolunun proje büyüklüğü 2 milyar dolar. 200 kilometrelik bir yol. Bitirildiğinde ticarete büyük katkı yapacak. İzmir-İstanbul otoyolu nasıl ki İzmir, Balıkesir ve Bursa olmak üzere üç şehri uçurduysa, bu otoyol da Kuzey Irak’ta geçtiği toprakları uçuracak” diye konuştu.



ABD İLE GERİLDİK AB İLE YAKLAŞTIK

TÜRKİYE’nin AB ülkeleri ve Kuzey Irak’la ilişkilerinde yaşanan olumlu havanın gelecek adına önemli olduğunu anlatan Nihat Özdemir, “Amerika ile olan gerginliğin bir yararı oldu” diyerek, “Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaştık” ifadelerini kullandı. Özdemir “Bu bize büyük bir kazanç. Rusya ve İran’la da iyiyiz. Aslında genel olarak bakıldığında Türkiye olarak birinci iyi geçineceğimiz yer Avrupa olmalı. Çok yakınız, birlikte büyük işler yapabiliriz” dedi.