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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 00:44, Son Güncelleme:

Buzları eriten tünel

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
Buzları eriten tünel

Kuzey Irak’taki referandum kararı sonrasında gerilen Türkiye- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ilişkilerinde Limak’ın 141 milyon dolar yatırımla inşa ettiği tünel sonrası yumuşama sinyalleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Limak Başkanı Nihat Özdemir aracılığıyla ilettiği selamı alan Başbakan Neçirvan Barzani, “Aramızdaki ilişkinin her geçen gün daha iyi ve daha güçlü olması konusunda ümitliyim” diye konuştu.

KUZEY Irak’ta Erbil ile Türkiye sınırı arasında kilometrelerce uzanan bol virajlı büyük bölümü tek şeritli yol, Dohuk’u geçtikten hemen sonra Avrupa standartlarında modern bir tünel ile kesiliyor. 3 bin 600 metre uzunluğunda iki tüp halinde açılan tünel sadece birçok ölümlü kazanın yaşandığı eski yola alternatif olmakla kalmıyor. Ayrıca Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki mesafeyi her anlamda kısaltacak bir eser olarak da ön plana çıkıyor. Bunun en büyük kanıtı ise önceki gün gerçekleşen Gali Zaho Tüneli’nin resmi açılış töreni.

20 DAKİKAYA İNECEK
141 milyon dolara mal olan tüneli inşa eden Limak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’ye hem açılış töreninden önceki baş başa görüşmesi sırasında hem de törendeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Barzani törende yaptığı konuşmada, “Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar buradan Nihat Beye teşekkür ediyorum. Limak Holding ile daha fazla projeyi hayata geçirme konusunda ümitliyim. Bizim selamlarımızı, Kürdistan bölgesinin selamlarını ve halkımızın selamlarını sayın Türkiye Cumhurbaşkanına iletin. Aramızdaki ilişkinin her iki tarafından da lehine her geçen gün daha iyi ve daha güçlü olması konusunda ümitliyim”dedi.

İki tarafın selamlaşması referandum sürecinde gerilen ilişkilerin giderek yumuşadığının sinyali olarak algılandı. Bilindiği gibi Neçirvan Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine de katılmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok vilayetinde yapılan 3.600 metre uzunluğundaki tünel, 1 saatte aşılan yolu 20 dakikaya indirerek zamandan tasarruf sağlayacak, ticaretin ivmesini hızlandıracak ayrıca birçok ölümlü kazanın yaşandığı eski yola alternatif olacak. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Nihat Özdemir ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ın katıldığı törenle açılan tünel ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunacak.

Buzları eriten tünel


141 MİLYON DOLAR
Başbakan Barzani de açılış konuşmasında, tünelin stratejik önemine vurgu yaparak, “Bu tünelin inşa edilmesiyle, halkımızın Türkiye ve Irak ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir kalkınma yaşanacak” dedi. Yaşanan sıkıntılar yüzünden tünelde inşaat sürecinin bir müddet askıya alındığını hatırlatan Barzani, tüm engellere rağmen Limak’ın projeyi başarılı bir şekilde tamamladığını ifade etti. Çift geliş, çift gidiş iki tüpten oluşan tünel, 141 milyon dolara mal olurken, geçişler ücretsiz olarak yapılıyor. İnşaata Mayıs 2013’te başlanılmıştı.

DEAŞ DURDURAMADI
ERBİL’den İstanbul’a dönüş yolunda uçakta bir grup gazeteciyle sohbet eden Nihat Özdemir, “İşlerin büyük bölümünü tamamladıktan sonra terör tehdidi yüzünden çalışmalarımızı bir süre askıya almak zorunda kaldık. Ama asla projeden çekilmeyi düşünmedik. Tünelin inşası süresince 300’ü Türkiye’den, 200’ü Irak’tan olmak üzere 500 kişiye istihdam sağladık. Terör saldırıları sırasında şantiyeyi boşaltmıştık ardından hızlı çalışarak vaat ettiğimiz kalitede tüneli tamamladık” dedi. Özdemir, grup olarak bölgede yeni projelere hazır olduklarını da söyledi.

KUZEY IRAK CANLANIYOR
NİHAT Özdemir 6 ay önce üzerine adeta ölü toprağı serilmiş bir izlenim edindiği Kuzey Irak’ın yeniden hareketlendiğine dikkat çekerek, “Türkiye ile siyasi ilişkiler düzelmeye başladı. Bunun ekonomide etkisi kısa sürece görülecek. Pazar günü Kuzey Irak’ta yapılacak seçimlerin ardından Barzani’nin davetiyle yeniden Erbil’e yeniden geleceğim. Masada baraj, otoyol, enerji santralli ve tesislerin içinde olduğu yeni yatırımlar var. Barzani de ‘Çok projemiz olacak gelin görün’ dedi. Sadece Erbil-Habur otoyolunun proje büyüklüğü 2 milyar dolar. 200 kilometrelik bir yol. Bitirildiğinde ticarete büyük katkı yapacak. İzmir-İstanbul otoyolu nasıl ki İzmir, Balıkesir ve Bursa olmak üzere üç şehri uçurduysa, bu otoyol da Kuzey Irak’ta geçtiği toprakları uçuracak” diye konuştu.

ABD İLE GERİLDİK AB İLE YAKLAŞTIK
TÜRKİYE’nin AB ülkeleri ve Kuzey Irak’la ilişkilerinde yaşanan olumlu havanın gelecek adına önemli olduğunu anlatan Nihat Özdemir, “Amerika ile olan gerginliğin bir yararı oldu” diyerek, “Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaştık” ifadelerini kullandı. Özdemir “Bu bize büyük bir kazanç. Rusya ve İran’la da iyiyiz. Aslında genel olarak bakıldığında Türkiye olarak birinci iyi geçineceğimiz yer Avrupa olmalı. Çok yakınız, birlikte büyük işler yapabiliriz” dedi.

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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